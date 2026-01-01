Как проверить, подходит ли упаковочная бумага с ваших подарков для переработки: простой тест

Согласно статистике, в среднем ребенок получает на Новый год от 10 до 15 подарков каждый год, которые часто отдельно завернуты. Все эти подарки способствуют производству более 100 миллионов рулонов оберточной бумаги.

Но, по данным типографии Carrick Signs Printers, существует простой тест с упаковочной бумагой, который люди могут провести, чтобы узнать, можно ли переработать ее после использования, пишет Express.

Самый простой способ определить, пригодна ли для переработки упаковочная бумага, – это воспользоваться "тестом на сжатие".

Сомните бумагу в шарик – если она останется смятой, ее обычно можно переработать с помощью обычной бумаги для переработки, если она не содержит блесток. Если же бумага отскакивает и не сминается, это означает, что ее нельзя перерабатывать, поскольку она, вероятно, содержит пластик или фольгу.

Если вы хотите уменьшить количество отходов в этом году, простой способ сделать это — выбрать бумагу, подлежащую переработке. Хорошее эмпирическое правило – выбирать бумагу без блесток или фольги, поскольку она намного легче портится, но все равно выглядит празднично.

Коричневая бумага универсальна и пригодна для переработки, и вы можете легко персонализировать ее или добавить праздничные штрихи, такие как ленты или веревки, для персонализации.

Или, если вы хотите вообще отказаться от упаковки, используйте чулок. Это не только дополнительный подарок, но и совсем не требует бумажных отходов, и вы можете использовать его год за годом.

