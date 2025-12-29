Какие подарки могут обидеть: что нельзя дарить на Новый год

Новый год традиционно ассоциируется с радостью, теплом и приятными сюрпризами. Именно поэтому так неприятно, когда старательно выбранный подарок вызывает у человека смущение, неловкость или даже обиду.

Видео дня

Многие из нас каждый год повторяют одни и те же ошибки, считая, что "практично", "с пользой" или "смешно" — это всегда хороший выбор. На самом деле грань между заботливым жестом и неудачным подарком очень тонкая. OBOZ.UA собрал самые распространенные категории вещей, которые с большой вероятностью могут испортить праздничный вечер в 2026 году.

Шуточные презенты

Юмористические подарки — самая рискованная категория. То, что кажется вам забавным, для другого человека может быть унизительным, пошлым или болезненно метким в слабое место. Особенно опасны предметы с двусмысленным или откровенно сексуальным подтекстом. Такие шутки уместны только в очень близком кругу, где вы на 100% уверены в адекватности реакции.

Средства личной гигиены и бытовая химия

Дезодорант, набор для душа, носки, зубная щетка, гель для стирки — эти подарки часто воспринимаются как намек "ты недостаточно ухаживаешь за собой". Даже если намерение было исключительно практичным, послание звучит как критика. Исключение — действительно роскошная нишевая косметика, которую человек давно хочет, но не покупает сам.

Подарки "для улучшения себя"

Абонемент в фитнес-клуб (если человек никогда не говорил, что хочет ходить), средства для похудения, книги типа "Как стать лучшей версией себя", компрессионное белье, массажер для целлюлита — все эти вещи объединяет одно: они кричат "ты недостаточно хорош в нынешнем виде". Даже если вы искренне желаете добра, получатель чаще всего чувствует унижение.

Одежда и обувь без примерки

Угадать размер, крой, актуальный цвет и предпочтения — задача почти невозможная. Даже если удастся попасть, есть риск, что вещь просто не понравится. Самые безопасные альтернативы — шарфы, платки, перчатки, или лучше – сертификат в магазин одежды.

Бытовая техника как "помощь по хозяйству"

Пылесос, мультиварка, утюг, кухонный комбайн — особенно если дарить женщине — очень часто воспринимаются как "подарок-поручение". Исключения возможны лишь тогда, когда вещь была прямо озвучена как желаемая или покупается для всей семьи после совместного обсуждения.

Слишком интимные подарки

Нижнее белье, эротические пижамы, массажные масла с афродизиаками, секс-игрушки — все это допустимо исключительно в отношениях, где уже давно существует интимная близость и полная взаимная открытость. В остальных случаях — это грубое нарушение личных границ.

Декоративный хлам и дешевые сувениры

Магнитики, фигурки, статуэтки "на счастье", вазы сомнительного дизайна — обычно эти вещи быстро превращаются в пылесборники и источник раздражения. Лучше подарить что-то маленькое, но действительно нужное или очень качественное, чем очередную "вещь для полки".

Подделки люксовых брендов

Реплики сумок, часов, одежды известных марок — почти всегда плохая идея. Даже если человек не разбирается в оригиналах, он может испытать разочарование, узнав правду позже. Честная качественная вещь от менее известного бренда всегда лучше плохой подделки.

Политическая и религиозная символика

Футболки с политическими лозунгами, статуэтки политических деятелей, книги идеологического содержания, иконы, талисманы — все это может легко стать причиной конфликта. Даже в близком кругу политические и религиозные взгляды часто различаются.

Подарки-отдарки

Передать подарок — не преступление, если вещь новая, в упаковке и действительно подходит новому владельцу. Но если кто-то из предыдущих дарителей может узнать о дальнейшей судьбе вещи — это почти гарантированная обида.

Как не ошибиться с подарком

Лучшая стратегия на Новый год — просто спросить. Прямо или косвенно: "Что бы ты хотел/хотела получить?", "Составь, пожалуйста, маленький список желаний".

В течение года внимательно слушайте близких — большинство людей периодически вспоминают о желаемых вещах, событиях, хобби. Именно эти ненавязчивые подсказки чаще всего становятся идеями для самых лучших и приятных подарков. Поэтому, если вы еще не выбрали новогодний подарок, OBOZ.UA предлагает недорогие варианты, которые будут удачным выбором.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.