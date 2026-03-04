Как проверить, есть ли штраф от ТЦК: подробное объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Нарушение правил воинского учета может обернуться штрафом от ТЦК.

Видео дня

Узнать о наличии такого взыскания можно несколькими способами – как онлайн, так и лично. OBOZ.UA объясняет, как именно проверить, наложен ли на вас штраф.

Прежде всего, в случае наложения штрафа гражданину должно прийти письменное уведомление по почте с указанием соответствующей санкции. В то же время проверить информацию можно и самостоятельно.

В частности, это возможно через сервис Opendatabot. Услуга является платной – за запрос нужно оплатить 99 гривен.

Еще один вариант – приложение Дія. Для этого необходимо перейти в раздел "Услуги" и выбрать пункт о мерах по штрафам за нарушение правил воинского учета.

Также проверить наличие задолженности можно через Единый реестр должников, где отображаются данные об открытых исполнительных производствах.

Кроме того, гражданин может лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В ТЦК предоставят официальную информацию о наличии штрафа и объяснят причину его наложения.

Напомним, добровольцы в возрасте от 60 лет также смогут заключать годовые контракты на службу в Вооруженных силах Украины и получать очередные воинские звания в сокращенные сроки. Для контрактников закреплено право служить на выбранной должности не менее шести месяцев.

Ранее OBOZ.UA объяснил, кто из военнообязанных может выехать за границу в марте, а кому из граждан могут отказать.

Также OBOZ.UA рассказывал, кому из мужчин могут вручить повестку в марте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!