Почему собака часто сопровождает вас в туалет: очень милое объяснение

Многие люди обожают своих собак, часто называя их лучшими друзьями, но вы можете не осознавать, что они постоянно общаются через свое поведение. Хотя мы можем считать, что полностью понимаем своих любимых домашних животных, скорее всего, нам еще есть чему поучиться, поскольку животные передают сообщения с помощью милых жестов.

Видео дня

Собаки гораздо проницательнее, чем большинство людей думает, и их привязанность часто можно заметить по тому, как они ведут себя и следят за вашими движениями. Эта тема недавно привлекла внимание пользователей TikTok, когда один из них под ником unhide поделился трогательным видео, которое впоследствии стало вирусным.

Как оказалось речь идет о том, что собаки часто сопровождают своих хозяев в туалет или ждут их выхода оттуда под дверью. Этому есть милое объяснение.

"На самом деле таким образом они пытаются имитировать дикую природу, чтобы защитить вас, когда вы уязвимы и ходите в туалет. Они стоят на страже, чтобы никто не напал на вас. Думаю, собаки действительно слишком хороши для нас", – заявил автор видео.

Почему собаки на самом деле это делают?

Многие могут не осознавать, что долгое время считалось, что собаки часто сопровождают своих хозяев в туалет в качестве защитной меры. Считается, что это происходит от первобытного инстинкта защищать членов стаи в уязвимых, ограниченных ситуациях.

Тем не менее, такое поведение может в равной степени возникать из-за сильной социальной привязанности, повышенной любознательности и настоящей потребности оставаться рядом со своим человеком. Хотя некоторые придерживаются теории защиты на протяжении десятилетий, не каждый эксперт по поведению животных согласен с этим.

В общем, собаки ходят за нами, потому что они социальные животные и наслаждаются человеческой компанией. Как их владелец, вы удовлетворяете большинство их потребностей, в том числе потребность в ласке, поэтому следование за нами является признаком этой привязанности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что у вашей собаки депрессия.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.