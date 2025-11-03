Как приготовить куриную грудку, чтобы получилась очень сочной: секретный ингредиент

Приготовление куриной грудки может показаться простым, но независимо от того, решите ли вы запекать, готовить на гриле или жарить ее на воздухе, всегда существует риск того, что вы получите сухое мясо. Часто опасения недожарить курицу приводит к пережариванию.

В вирусном видео, опубликованном на канале Keto Recipes в TikTok, показано, что добавление только одного обычного кухонного ингредиента в ваш маринад может иметь огромное значение.

Авторы отмечают, что вы можете приготовить "самую сочную куриную грудку, которую вы когда-либо пробовали", выполнив несколько простых шагов, в частности используя один продукт, который есть у каждого из нас в шкафу.

Так, сначала следует приправить курицу любимыми травами и специями, чтобы создать маринад, который поможет мясу сохранить влагу. Парень в видео специально использовал "несколько простых специй, йогурт и лимонный сок" для приготовления маринада для курицы.

Он также раскрыл секретный ингредиент – пищевую соду.

Кулинар объяснил, что использование щепотки пищевой соды может помочь "разрыхлить волокна" в куриной грудке, что сделает мясо намного нежнее после приготовления. Когда дело дошло до жарки курицы, эксперт подчеркнул важность приготовления ее на среднем огне с крышкой, накрывающей сковороду.

Он делал это три минуты, затем перевернул и готовил еще семь минут.

Его окончательная рекомендация заключалась в том, чтобы дать курице отдохнуть "пять минут" после приготовления.

Он гарантировал, что соблюдение этих шагов обеспечит "идеальное блюдо каждый раз".

