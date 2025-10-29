Как быстро и вкусно приготовить курицу: идеальный способ

Для многих людей курица является основной частью рациона и добавляется в ряд рецептов и блюд. Она очень универсальна и подходит для различных кухонь, что обеспечивает ее популярность во всем мире.

Видео дня

Бывшая работница ресторана Николь Маклафлин поделилась в YouTube методоyoutube.com/watch?v=u6twL4JsLhk&embeds_referrм приготовления, которому ее научили ведущие шеф-повара, чтобы курица была сочной и имела идеальный вкус.

Для начала она выложила сырые куриные грудки на противень, затем посыпала сверху чесночным и луковым порошком. Затем Николь добавила приправы, объяснив, что сначала она приправляет верхнюю часть курицы, а затем другую сторону, когда та уже на сковороде.

Температуру духовки следует установить на 195 градусов, предварительно разогрев ее, пока мясо готовится на плите.

"Первый шаг к достижению вкуса простой куриной грудки без костей и кожи – это карамелизация, потому что цвет равен вкусу", – сказала Николь.

Она добавила оливковое масло на горячую сковороду, а затем положила туда курицу приправленной стороной вниз. Как только курица приготовится с одной стороны и не прилипает к сковороде, ее можно переворачивать.

Дно сковороды будет покрыто приправой с нижней части курицы, что хорошо повлияет на образование сока. Это можно сделать, добавив на сковороду немного воды, бульона или белого вина. Затем огонь надо выключить, а сковороду переставить в духовку.

В зависимости от размера куриной грудки, 15-20 минут в духовке должны сделать ее "идеальной", но все же ей нужно дать "отдохнуть" в течение пяти-десяти минут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить сочную курицу в сливочно-грибном соусе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.