Как приготовить идеально хрустящий картофель: секреты от шеф-повара

Один ингредиент вряд ли сможет превратить жареный картофель в идеально хрустящий, но есть две простые вещи, которые вы можете сделать во время приготовления для лучших результатов. В частности, это выбор правильного сорта картофеля.

Своими советами по этому поводу поделился Сэм Фиддиан Грин, шеф-повар ресторана The Merry Harriers of Hambledon, пишет Express.

После очистки нарежьте картофель – только не слишком мелко, потому что в процессе варки он уменьшится.

Доведите до кипения в холодной подсоленной воде и, когда овощи сварятся (но не распадутся), дайте им стечь в дуршлаге. По желанию вы можете сделать это накануне.

"Когда они готовятся на пару, вода с них стекает, что позволяет нам получить более хрустящую корочку в конце", – рассказал эксперт.

Шеф-повар также советует не переполнять посуду, в которой готовится ваш картофель. Сэм предлагает вылить говяжий жир в большой поднос, предварительно встряхнув вареный картофель в дуршлаге, чтобы разрыхлить края.

"Картофелю нужно пространство для приготовления, для выхода влаги и для образования корочки. Поэтому выберите достаточно большой лоток, чтобы воздух мог циркулировать вокруг каждого кусочка", – сказал эксперт.

Его выбор жира тоже имеет четкое обоснование. "Это сделает картофель еще вкуснее. Мы сохраняем весь выдержанный говяжий жир из нашего мясного магазина и растапливаем его с большим количеством чеснока и розмарина, но вы также можете купить жир у большинства хороших мясников", – объяснил Сэм.

Прежде чем перекладывать картофель на противень, разогрейте жир в горячей духовке с вентилятором, примерно до 200°C. Это еще больше подсушит жареный картофель.

Как только жидкость станет горячей, осторожно добавьте картофель в лоток.

Готовьте в духовке при температуре 180°C примерно час, переворачивая его каждые 20 минут, чтобы картофель был покрыт жиром и равномерно контактировал с противнем для поджаривания хрустящей корочки.

Если ваша духовка плохо нагревается, поддерживайте температуру 200°C в течение всего времени приготовления.

