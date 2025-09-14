Прекратите варить картофель в воде: замена этого ингредиента изменит вкус пюре
У каждого есть свои секреты приготовления картофельного пюре. Обычно вы чистите и промываете картофель, варите его в воде до готовности и разминаете или взбиваете, пока не достигнете желаемой консистенции.
Большинство людей любят разминать картофель с молоком, маслом и специями, чтобы приготовить блюдо с насыщенным вкусом. Однако, кулинары советуют вместо того, чтобы варить картофель в воде, использовать куриный бульон, пишет OBOZ.UA.
По их словам, идея заключается в том, что картофель впитает все удивительные вкусы бульона во время варки.
Ингредиенты (на две-три порции)
- Четыре-пять картофелин
- 75 г соленого сливочного масла
- 50 мл молока
- Два кубика куриного бульона на 500 мл воды.
Способ приготовления
После того, как ингредиенты взвешены, очистите картофель и нарежьте его кружочками толщиной 1 см. Важно нарезать кружочками, чтобы он равномерно пропекся.
Далее приготовьте куриный бульон и дайте ему остыть, прежде чем добавлять картофель, чтобы он приготовился равномернее. Убедитесь, что картофель варится на медленном огне, поскольку это также поможет ему равномерно приготовиться.
Далее проверьте с помощью ножа, готов ли картофель. Если картофель сразу соскальзывает, то все в порядке.
Затем сцедите картофель и оставьте его сушиться в собственном паре примерно на три-пять минут. Во время сушки паром накройте сверху кухонным полотенцем.
После этого растопите масло с молоком и влейте их в пюре, прежде чем разминать картофель. Если вы хотите более кремовую текстуру и хотите приложить усилия, пропустите картофель через сито. Толкушка для картофеля также даст подобный результат.
