Как преодолеть проблемы со сном осенью и зимой и быстро засыпать: ценные советы

В связи с последними событиями в Украине временное отсутствие отопления – не такая и редкость. Иногда в квартирах и домах становится прохладно, что добавляет хлопот тем, кто и так трудно засыпает.

Кроме того, ситуация осложняется еще и тем, что осенне-зимний период приносит изменения в наш режим. Короткие дни и уменьшение периода солнечного света могут существенно повлиять на сон, циркадные ритмы и выработку мелатонина, пишет Express.

Поскольку нам приходится просыпаться в темноте, когда день короче, наш организм противоречит естественным ритмам и очень старается вернуться к нормальному режиму. Причина, почему мы чувствуем такую усталость днем осенью и зимой, заключается в повышении уровня мелатонина из-за нехватки света.

Держите руки и ноги в тепле

Ваши руки и ноги содержат тысячи кровеносных сосудов, которые открываются, чтобы высвободить тепло, когда вам нужно остыть, и сужаются, когда вам нужно согреться. Это означает, что поддержание тепла рук и ног помогает вашему телу регулировать общую температуру.

Эксперт по сну рекомендует носить носки, ставить грелку у подножия кровати или потирать руки перед сном, чтобы улучшить кровообращение – все это может помочь вам комфортнее заснуть.

Согревайте кровать, а не комнату

Поскольку осенью становится прохладнее, возникает соблазн закрыть все окна и включить отопление на максимум. Но прохладные спальни на самом деле лучше для сна, и исследования показывают, что большинство людей лучше засыпают при температуре около 16–18°C.

Более низкая температура в комнате, как правило, способствует лучшему сну.

Тусклый вечерний свет

Уровень искусственных источников света нарушает циркадные ритмы и может подавлять уровень мелатонина, что способствует сну. Поэтому ограничение источников света перед сном и в спальне — это еще важнее в темные месяцы.

Наряду с этим, увеличение доступности естественного света после пробуждения может существенно повлиять на ваше тело, уровень энергии и настроение.

Проще говоря, получение утреннего солнечного света, использование мягкого искусственного освещения вечером и избежание телефонов за час до сна помогает вашему организму распознать, что время спать.

Не закутывайтесь в слишком толстые одеяла

Когда холодно, у вас может возникнуть соблазн завернуться в очень толстое одеяло. Но один толстый слой будет удерживать и тепло, и влагу, поэтому, хотя вы можете быстро заснуть, вы, вероятно, проснетесь с ощущением жары и потливости.

Использование одеяла плотностью 4,5 или 7,5 tog с дополнительным воздухопроницаемым одеялом сверху дает вам возможность добавлять или убирать тепло в течение ночи.

Выбирайте терморегулирующие ткани для постельного белья

Синтетические ткани изначально могут быть теплыми, но они также удерживают тепло. Это означает, что когда ваша температура естественным образом повышается во время сна, вам может стать жарко, вы вспотеете и станете влажными. Когда пот остынет, вы можете снова почувствовать холод. Этот цикл перегрева и охлаждения может серьезно нарушить ваш сон.

Натуральные ткани ведут себя иначе. Например, бамбуковые волокна имеют структуру, которая позволяет воздуху двигаться, одновременно удерживая достаточно тепла для комфорта.

Выберите удобную одежду

То, что вы одеваете в постель, имеет такое же значение, как и постельное белье, которое вы выбираете. Толстые флисовые вещи и зимние комплекты могут быть уютными, но они задерживают тепло и пот, из-за чего вы можете просыпаться влажными и позже ночью.

Натуральные, дышащие ткани, такие как бамбук, позволяют воздуху циркулировать и отводить влагу, одновременно сохраняя тепло, чтобы вы могли заснуть. Легкие комплекты из бамбука с длинными рукавами согреют вас без ощущения удушья.

Примите теплый (не горячий) душ перед сном

Теплая (не горячая) ванна или душ перед сном могут помочь двумя способами. Во-первых, это согревает вас, чтобы вы не ложились спать, чувствуя холод. Во-вторых, когда ваше тело охлаждается после душа, это запускает снижение температуры тела, которое сигнализирует вашему мозгу, что время спать. Поэтому вы будете чувствовать себя уютно, ложась в постель.

