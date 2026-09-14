Как предотвратить выкипание при приготовлении пищи: смажьте кастрюлю этим

Даже кратковременной рассеянности во время кипячения супа или молока достаточно, чтобы содержимое кастрюли выкипело и запачкало плиту.

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Однако нет необходимости постоянно проверять, что происходит под крышкой. Просто воспользуйтесь старым проверенным приемом, чтобы предотвратить выкипание, пишет OBOZ.UA.

Суп начинает выкипать, когда кипит слишком сильно. Эта проблема возникает особенно тогда, когда кастрюля наполнена до краев, а конфорка установлена на высокую мощность.

Достаточно минуты невнимательности, чтобы содержимое начало выплескиваться, поэтому после того, как суп закипит, стоит уменьшить мощность конфорки.

Также может быть полезно выбрать чуть более вместительную кастрюлю или оставить в ней немного места, чтобы суп не так легко выливался на плиту.

Наши бабушки знали, как предотвратить выкипание супа. Чтобы этого не произошло, они смазывали края кастрюли тонким слоем сливочного или оливкового масла перед варкой.

Жир на краю кастрюли создает барьер, который препятствует подъему пены вверх, предотвращая разливание пищи на плиту. Этот эффективный трюк особенно полезен при приготовлении блюд, которые имеют тенденцию быстро выкипать.

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