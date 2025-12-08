Как правильно заменить устаревшее слово "порочить": названы варианты
В современном украинском языке все больше внимания уделяют точности и стилистической уместности слов. Некоторые выражения, зафиксированные в словарях, могут быть устаревшими или стилистически неудачными. Именно к таким относится глагол "порочить", который формально имеет словарное подтверждение, но очень похоже на языковую кальку.
Языковеды отмечают, что это архаизированная стилистика. Поэтому большинству контекстов следует подбирать более точные и современные соответствия.
Несмотря на то, что глагол порочить присутствует в академическом толковом словаре XI-томника и перенесен в новейший СУМ-20, специалисты по украинскому языку не рекомендуют активно пользоваться им в современных текстах.
Причина проста: слово воспринимается как устаревшее, редко употребляемое, а его значение часто перекрывается более конкретными глаголами, которые точнее передают смысл.
Его основное значение – наносить кому-то дурную славу, позор или ущерб репутации. Но таких оттенков в языке существует много, и для каждого есть свой лексический аналог.
В зависимости от контекста, языковеды советуют подбирать глагол, который наиболее точно описывает действие:
- ганьбити – ганьбити негідні вчинки;
- паплюжити – паплюжити культурні здобутки;
- ославлювати, знеславлювати, неславити – ославлювати чесних людей;
- вводити в неславу – вводити в неславу ім’я науковця;
- плямувати – плямувати честь родини;
- чорнити – чорнити пам’ять героїв;
- бруднити – бруднити репутацію.
И это далеко не полный перечень. Украинская лексика чрезвычайно богата на глаголы оценки и характеристики.
