Как правильно заменить устаревшее слово 'порочить': названы варианты

В современном украинском языке все больше внимания уделяют точности и стилистической уместности слов. Некоторые выражения, зафиксированные в словарях, могут быть устаревшими или стилистически неудачными. Именно к таким относится глагол "порочить", который формально имеет словарное подтверждение, но очень похоже на языковую кальку.

Языковеды отмечают, что это архаизированная стилистика. Поэтому большинству контекстов следует подбирать более точные и современные соответствия.

Несмотря на то, что глагол порочить присутствует в академическом толковом словаре XI-томника и перенесен в новейший СУМ-20, специалисты по украинскому языку не рекомендуют активно пользоваться им в современных текстах.

Причина проста: слово воспринимается как устаревшее, редко употребляемое, а его значение часто перекрывается более конкретными глаголами, которые точнее передают смысл.

Его основное значение – наносить кому-то дурную славу, позор или ущерб репутации. Но таких оттенков в языке существует много, и для каждого есть свой лексический аналог.

В зависимости от контекста, языковеды советуют подбирать глагол, который наиболее точно описывает действие:

ганьбити – ганьбити негідні вчинки;

– ганьбити негідні вчинки; паплюжити – паплюжити культурні здобутки;

– паплюжити культурні здобутки; ославлювати, знеславлювати, неславити – ославлювати чесних людей;

– ославлювати чесних людей; вводити в неславу – вводити в неславу ім’я науковця;

– вводити в неславу ім’я науковця; плямувати – плямувати честь родини;

– плямувати честь родини; чорнити – чорнити пам’ять героїв;

– чорнити пам’ять героїв; бруднити – бруднити репутацію.

И это далеко не полный перечень. Украинская лексика чрезвычайно богата на глаголы оценки и характеристики.

