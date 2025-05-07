Как правильно варить зеленый борщ, чтобы щавель не потерял яркий цвет: делимся простым рецептом

Зеленый борщ – очень вкусное и простое в приготовлении блюдо и стоит отметить, что этот борщ намного проще, чем красный, классический. Очень важно при приготовлении зеленого борща придерживаться рецепта.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща, со щавелем и яйцами.

Ингредиенты:

Мясо

Лук

Морковь

Картофель

Щавель

Зеленый лук

Яйца

Укроп/петрушка

Лимонный сок

Чеснок

Соль/перец

Лаврушка

Способ приготовления:

1. Мясо сварите до появления пены, слейте воду, помойте мясо и снова залейте водой, доведите до кипения.

2. Добавьте картофель, зелень, яйца, лимонный сок, чеснок.

3. В конце добавьте овощную зажарку, щавель, специи и лавровый лист.

Подавайте со сметаной!

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