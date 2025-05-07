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Как правильно варить зеленый борщ, чтобы щавель не потерял яркий цвет: делимся простым рецептом
Зеленый борщ – очень вкусное и простое в приготовлении блюдо и стоит отметить, что этот борщ намного проще, чем красный, классический. Очень важно при приготовлении зеленого борща придерживаться рецепта.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща, со щавелем и яйцами.
Ингредиенты:
- Мясо
- Лук
- Морковь
- Картофель
- Щавель
- Зеленый лук
- Яйца
- Укроп/петрушка
- Лимонный сок
- Чеснок
- Соль/перец
- Лаврушка
Способ приготовления:
1. Мясо сварите до появления пены, слейте воду, помойте мясо и снова залейте водой, доведите до кипения.
2. Добавьте картофель, зелень, яйца, лимонный сок, чеснок.
3. В конце добавьте овощную зажарку, щавель, специи и лавровый лист.
Подавайте со сметаной!
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