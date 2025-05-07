УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как правильно варить зеленый борщ, чтобы щавель не потерял яркий цвет: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
765
Рецепт борща

Зеленый борщ – очень вкусное и простое в приготовлении блюдо и стоит отметить, что этот борщ намного проще, чем красный, классический. Очень важно при приготовлении зеленого борща придерживаться рецепта. 

Видео дня
Домашний зеленый борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща, со щавелем и яйцами.

Рецепт борща

Ингредиенты:

  • Мясо
  • Лук
  • Морковь
  • Картофель
  • Щавель
  • Зеленый лук
  • Яйца
  • Укроп/петрушка
  • Лимонный сок
  • Чеснок
  • Соль/перец
  • Лаврушка

Способ приготовления:

1. Мясо сварите до появления пены, слейте воду, помойте мясо и снова залейте водой, доведите до кипения.

Мясо с бульоном

2. Добавьте картофель, зелень, яйца, лимонный сок, чеснок. 

Овощи для борща

3. В конце добавьте овощную зажарку, щавель, специи и лавровый лист.

Приготовление борща

Подавайте со сметаной! 

Готовый борщ

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: