Как правильно ставить ударение в слове 'крапива': часто путают

В украинском языке ударение нередко становится источником сомнений. Оно может быть как фиксированным, так и подвижным, то есть меняться в зависимости от формы слова или даже устоявшихся вариантов произношения. Именно поэтому многие слова произносятся неправильно.

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Одно из таких слов – "крапива". Языковед Ольга Багний объяснила, как правильно ставить ударение в этой лексеме.

Согласно современным орфоэпическим нормам украинского языка, правильное произношение слова – кропивá (ударение падает на третий, последний слог).

Форма с ударением на втором или первом слоге очень распространена в разговорной речи, особенно в отдельных регионах. Это пример народного варианта, который закрепился через бытовое употребление, но не соответствует литературной норме.

Жалива – самое распространенное народное название крапивы. Это одно из древнейших и самых известных народных определений. Происходит от глагола жалить – именно это действие растение оказывает на кожу. Во многих селах Украины слово жаливая употребляют чаще, чем "крапива".

Например:

Не ходи туди босим – жалива попече!

В западноукраинских говорах часто можно услышать слова вроде джиґуха, джиґа, джигалица. Они происходят от диалектного глагола джиґаты – то есть жалить, печь. Эти названия не только описательные, но и эмоционально выразительные.

Языковеды говорят, что, кроме репрессированных слов, есть и репрессированные украинские ударения. Это могут быть те слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Или и наоборот. Какие украинские слова имеют два ударения – читайте в материале.

Кроме того, OBOZ.UA объяснял, как правильно поставить ударение в слове "доповідач".

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