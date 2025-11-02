Как правильно пить Aperol Spritz: итальянские эксперты раскрыли секрет

Хотя Aperol Spritz может казаться летним напитком, которым вы наслаждаетесь теплым, солнечным днем, однако абсолютно ничто не мешает вам полакомиться этим напитком в любое время года.

При этом двое итальянок настаивают, что мы все это время пьем его неправильно — и это не связано со временем года. Так, блогеры Бенедетта и Валерия, которые также управляют компанией, предоставляющей услуги по питанию, стремятся показать людям в TikTok, "как итальянцы на самом деле едят, пьют и живут, чтобы вы могли почувствовать Италию как местный житель".

Одно из их видео касалось Aperol Spritz, любимого коктейля на основе газированного вина, изготовленного из Prosecco, Aperol и газированной воды.

Валерия рассказала, что не раз наблюдала, как люди устраиваются за едой и наслаждаются им вместе со своей "карбонарой, пиццей и сальтимбоккой". Тем не менее, по словам Бенедетты, это просто "не имеет смысла".

"Шприц – это аперитив, и традиционно в Италии, когда мы пьем аперитив, напиток горький. Горечь служит для того, чтобы открыть желудок, а затем пойти поужинать. Он не сочетается с едой. Поэтому пейте шприц обязательно каждый день. Несколько раз в день как аперитив, за полчаса, за час, за полтора часа перед тем, как сесть за обед или ужин. Абсолютно идеально", – сказала она.

Однако, если говорить о сочетании его с вашей едой, вам следует выбрать что-то другое – возможно, вино, пиво или воду. Бенедетта объяснила, что "сильные вкусы шприца будут контрастировать с чем-либо, что вы едите".

Поэтому, если вы когда-нибудь пили Aperol Spritz до еды и думали, что вам не понравилось блюдо, возможно, это была "горечь от шприца, которая его испортила".

