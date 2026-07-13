Как правильно пасынковать арбузы: они вырастут вдвое больше

В июле арбузы интенсивно развиваются – растут плети, появляются новые завязи и начинается формирование плодов. Помочь в этом может процедура пасынкования, но некоторые огородники сомневаются, действительно ли она нужна растениям.

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Как сделать все правильно и не навредить развитию арбузов, разбиралось издание VSN. Вы сможете получить больший урожай с того же участка.

Обязательно ли пасынковать арбузы

Эта процедура не является строго необходимой для всех сортов, однако часто она дает ощутимый результат. Если куст образует слишком много боковых побегов и завязей, растение может не справиться с их питанием. В таком случае плоды получаются мельче или не успевают полностью созреть.

Поэтому в июле целесообразно внимательно осмотреть растения на предмет чрезмерно бурного роста. И, если в этом есть необходимость, провести их формирование.

Как правильно проводить пасынкование

Чтобы не повредить арбузы, важно соблюдать основные рекомендации. Прежде всего следует удалить слабые, поврежденные и бесплодные побеги – они только истощают растение, не принося пользы.

Далее нужно определиться с количеством плодов. Для сортов с крупными плодами обычно оставляют 2-4 завязи арбуза на кусте. Если же плоды небольшие, можно оставить до 5-6 завязей, но только при условии, что растение хорошо развито.

Когда последний плод уже сформировался, верхушку плети прищипывают, оставляя после нее примерно 5-7 листьев. Это позволяет направить питательные вещества на созревание уже имеющихся плодов, а не на дальнейший рост зелёной массы.

Когда лучше проводить процедуру

Наиболее благоприятное время для пасынкования – сухая и теплая погода. Лучше всего выполнять работы утром или вечером, когда нет сильного солнца. Инструменты должны быть чистыми и острыми, чтобы избежать заражения растений через срезы.

После дождя или при высокой влажности воздуха от процедуры лучше воздержаться. Влажность может способствовать попаданию инфекции в срезы.

Каких ошибок следует избегать

Часто огородники оставляют слишком много плодов на одном кусте, из-за чего ни один из них не набирает нужной массы и сладости.

Другая ошибка – чрезмерное количество удаленных листьев. Листья играют ключевую роль в фотосинтезе и накоплении сахаров в арбузах, поэтому срезать следует только поврежденные или лишние.

Также не рекомендуется проводить пасынкование во время дождя, ведь это повышает риск грибковых заболеваний.

Как получить большой и сладкий урожай

Одного пасынкования недостаточно, чтобы вырастить качественные арбузы. Уход за растением должен быть комплексным.

До начала созревания растениям требуется регулярный полив. Когда же плоды начинают наливаться, количество воды постепенно сокращают – это способствует накоплению сахара и улучшает вкусовые качества.

Во второй половине лета следует вносить удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора, ограничивая азот, который стимулирует рост листьев.

Чтобы избежать загнивания плодов, под них подкладывают сухой материал – например, солому или доски. И, конечно, арбузам нужно много солнца, ведь именно оно обеспечивает их сладость и полноценное созревание.

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