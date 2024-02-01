Как правильно назвать украинским женщину-ученого и женщину-министра: объяснение

К феминитивам "учительница", "воспитательница", "уборщица" и т.д., все уже давно привыкли. Однако по поводу того, как называть женщин на некоторых других должностях, возникают вопросы.

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Существует множество вариантов того, как называют женщин на должностях в министерствах и занимающихся наукой. "Пані міністр", "жінка науковець" и множество других. Поэтому покойный доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев, которого цитирует ВВС, поделился наиболее удачными вариантами словообразования.

В последнее время наиболее употребительными считаются слова "міністерка" и "науковиця". По мнению Пономарива, последнее не противоречит морфологическим канонам украинского языка. Однако вместо "міністерки" языковед предлагает употреблять слово "міністриня" подобно феминитивам "кравчиня", "соціологиня", "філологиня".

Кроме того, профессор ответил и на другие языковые вопросы. Например, он порекомендовал украинцам использовать словосочетание "українською мовою", несмотря на то, что варианты "по-українському" и "по-українськи" также считаются верными. Но ни в коем случае правильным не является "по українські".

Также вместо теоретически правильного названия заведения "танцювальна студія", уместнее использовать "студія танцю". "Тут единственное значение имеет обобщенное значение множественного числа (как театр оперы и балета, хоть там ставят много опер и балетов)", – объяснил Александр Пономарев.

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