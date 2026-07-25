Как правильно копать картофель: ошибки, которые могут погубить ваш урожай

Даже отборный картофель может начать гнить уже через несколько месяцев, если его неправильно собрать и подготовить к хранению. Чтобы клубни оставались целыми до весны, нужно заранее скосить ботву, хорошо просушить урожай, дать повреждениям зажить и подготовить погреб.

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Ошибки на этом этапе могут привести к загниванию даже здоровых клубней. Опытный огородник Т. И. Макаров из Херсонской области назвал простые правила, которые помогают избежать значительных потерь. Особое внимание следует уделить состоянию ботвы, сушке картофеля и подготовке помещения.

Зачем убирать ботву перед выкопкой

Примерно за 10–15 дней до сбора картофеля бадилье рекомендуется полностью скосить. Делать это можно тогда, когда около трети зеленой части растений уже пожелтела. Над землей нужно оставить пеньки высотой примерно 7–10 сантиметров, а срезанную ботву сразу вынести с участка.

Этот шаг имеет важное значение для сохранения урожая. В процессе естественного отмирания растений болезни из ботвы могут перейти на клубни и впоследствии вызвать гниение.

После скашивания картофель также быстрее созревает. Его кожура становится более прочной, поэтому клубни меньше повреждаются при выкопке и лучше хранятся.

Почему картофель нельзя сразу складывать в мешки

Выкопанные клубни не стоит сразу сыпать в мешки, ящики или большие кучи. Сначала картофель нужно оставить на грядке примерно на один-два часа.

За это время он немного подсохнет, а остатки земли легче осыплются с кожуры. Если на улице идет дождь, урожай следует перенести под навес или в другое сухое место, защищенное от осадков. Закладывать на хранение влажный картофель нежелательно, ведь в таких условиях повышается риск его порчи.

Зачем клубням нужен период восстановления

Одной из распространенных ошибок является перенос только что выкопанного картофеля непосредственно в погреб. Во время уборки на клубнях нередко появляются небольшие царапины и другие механические повреждения.

Чтобы они успели зажить, картофель рекомендуется примерно две недели держать в сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении. Температура воздуха должна составлять около +12…+18 °C.

За это время на поврежденных участках образуется защитный слой. Благодаря этому снижается вероятность развития гнили при длительном хранении.

Как подготовить погреб к новому урожаю

Помещение для картофеля необходимо очистить и просушить ещё до того, как туда перенесут урожай. Стены, пол и ящики рекомендуется вымыть горячей водой с содой или щелочным средством, а затем дать им полностью высохнуть.

Погреб также нужно продезинфицировать от плесени и грибков. После завершения обработки помещение следует тщательно проветрить, а стены и потолок побелить известью.

Если для дезинфекции используются специальные средства, необходимо строго соблюдать инструкцию производителя и правила безопасности. Металлические трубы и стеллажи следует заранее защитить от возможной коррозии.

Какой картофель можно оставлять до весны

Для длительного хранения подходят только сухие, созревшие и целые клубни. Поврежденный картофель лучше отложить отдельно, поскольку он может быстро начать портиться.

Если урожай хранят насыпью, высота слоя не должна превышать 1,5 метра. В слишком большой куче ухудшается циркуляция воздуха, картофель преет и быстрее загнивает. Своевременная уборка ботвы, просушка, период восстановления и надлежащая подготовка погреба помогут сохранить картофель крепким и качественным до самой весны.

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