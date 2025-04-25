Как правильно готовить котлеты и из какого мяса: топ-5 секретов от кулинара

Для того, чтобы домашние котлеты были вкусными, ароматными и главное – сочными, кулинары советуют добавлять в основу тертые овощи, а также хлеб смоченный в воде или панировочные сухари.

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Кулинар поделилась в Instagram 5 секретами приготовления вкусных, сочных и мягких домашних котлет.

Топ-5 советов от кулинара:

Фарш

Лучше всего использовать и совмещать 2 вида фарша.

Лук

Чем больше лука добавите, тем вкуснее будут котлеты!

Молоко

Его лучше не добавлять в фарш, лучше добавить кипяченой теплой воды.

Сухари

Вместо хлеба используйте панировочные сухари.

Сливочный сыр и масло

Добавьте к уже готовой консистенции немного сливочного сыра и немного замороженного сливочного масла, натертого на крупной терке.

Специи

Их нужно добавит в конце. После быстро перемешиваем фарш, формируем котлетки и обжариваем.

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