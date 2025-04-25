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Как правильно готовить котлеты и из какого мяса: топ-5 секретов от кулинара

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,2 т.
Как правильно готовить котлеты и из какого мяса: топ-5 секретов от кулинара

Для того, чтобы домашние котлеты были вкусными, ароматными и главное – сочными, кулинары советуют добавлять в основу тертые овощи, а также хлеб смоченный в воде или панировочные сухари. 

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Что добавить в котлеты

Кулинар поделилась в Instagram 5 секретами приготовления вкусных, сочных и мягких домашних котлет.

Секреты удачных котлет

Топ-5 советов от кулинара:

Фарш 

Лучше всего использовать и совмещать 2 вида фарша.

Что добавить в фарш для котлет

Лук 

Чем больше лука добавите, тем вкуснее будут котлеты!

Молоко

Его лучше не добавлять в фарш, лучше добавить кипяченой теплой воды.

Нужно ли добавлять молоко в фарш

Сухари 

Вместо хлеба используйте панировочные сухари. 

Панировочные сухари для котлет

Сливочный сыр и масло 

Добавьте к уже готовой консистенции немного сливочного сыра и немного замороженного сливочного масла, натертого на крупной терке.

Фарш для котлет с сыром и маслом

Специи

Их нужно добавит в конце. После быстро перемешиваем фарш, формируем котлетки и обжариваем.

Сочные котлеты

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