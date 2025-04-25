Как правильно готовить котлеты и из какого мяса: топ-5 секретов от кулинара
Для того, чтобы домашние котлеты были вкусными, ароматными и главное – сочными, кулинары советуют добавлять в основу тертые овощи, а также хлеб смоченный в воде или панировочные сухари.
Кулинар поделилась в Instagram 5 секретами приготовления вкусных, сочных и мягких домашних котлет.
Топ-5 советов от кулинара:
Фарш
Лучше всего использовать и совмещать 2 вида фарша.
Лук
Чем больше лука добавите, тем вкуснее будут котлеты!
Молоко
Его лучше не добавлять в фарш, лучше добавить кипяченой теплой воды.
Сухари
Вместо хлеба используйте панировочные сухари.
Сливочный сыр и масло
Добавьте к уже готовой консистенции немного сливочного сыра и немного замороженного сливочного масла, натертого на крупной терке.
Специи
Их нужно добавит в конце. После быстро перемешиваем фарш, формируем котлетки и обжариваем.
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