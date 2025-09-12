От чего следует защищать собаку осенью: топ-4 опасностей

Хотя осень – любимое время для долгих прогулок, смена сезонов также приносит скрытый набор опасностей для собак.

Владельцы домашних животных должны быть особенно бдительными, чтобы избежать неожиданных визитов к ветеринару – от крошечного, но опасного семени травы до ядовитых грибов, скрывающихся в подлеске. Эйми Ворнер, ветеринарный врач в компании Waggel, специализирующейся на страховании домашних животных, рассказала о самых распространенных осенних опасностях для ваших любимцев, пишет Express.

Семена травы

Эксперт поделился, что эти мелкие колючие семена являются одной из самых распространенных причин болезненных визитов к ветеринару осенью. Они могут застрять в ушах, лапах, подмышках или шерсти вашей собаки и вызвать серьезные травмы, если семена не удалить вовремя.

Такие признаки, как хромание, тряска головой или облизывание определенного участка, могут свидетельствовать о том, что въелись семена травы. Семена на ощупь похожи на острые занозы, и их нужно немедленно вынуть пинцетом.

Токсичные растения: желуди, каштаны и некоторые грибы

Сентябрь знаменует начало грибного сезона, и многие распространенные разновидности, встречающиеся в лесах, являются токсичными для собак. Ядовитые грибы часто имеют яркие или тусклые шляпки, белые жабры, а иногда и кольцо на ножке или луковичную основу, и они обычно растут во влажных лесистых местностях осенью. Даже небольшие количества, попадающие внутрь, могут быть смертельными. Желуди, каштаны, ягоды падуба и омела также могут быть вредными, если их употребить.

Эксперт предупредил, что зеленые желуди и каштаны особенно опасны в сентябре и октябре, когда они больше всего подвержены падению и случайному съеданию любопытными собаками. Доктор Ворнер посоветовал держать собаку на поводке в районах высокого риска, и если вы подозреваете, что ваша собака съела что-то ядовитое, немедленно обратитесь к ветеринару, даже если симптомы еще не появились.

Риски, связанные с температурой, и гипотермия

Как и экстремальная жара, холодная погода может представлять серьезную угрозу для здоровья вашей собаки. Когда температура начинает падать, гипотермия становится реальной проблемой, особенно для маленьких собак или собак с тонкой шерстью. Ваша собака должна носить пальто, если она весит менее 10 кг или имеет короткую шерсть, а температура ниже 7°C. Если температура ниже 0°C, обязательно ограничьте прогулки максимум 15-20 минут и внимательно следите за признаками дрожи или вялости. После пребывания на улице убедитесь, что у вашей собаки есть теплое, сухое место для отдыха и восстановления после холода.

Паразиты

Даже в прохладную погоду клещи и блохи остаются угрозой и могут вызвать серьезные заболевания, такие как болезнь Лайма. После прогулок проверяйте шерсть вашей собаки, проводя руками против роста волос, сосредотачиваясь на теплых участках, таких как подмышки, пах и за ушами, где клещи обычно прячутся. Чтобы удалить клеща, используйте пинцет с тонким кончиком, чтобы захватить его близко к коже и вытащить прямо, избегая скручивания и сжимания клеща, чтобы предотвратить инфицирование.

