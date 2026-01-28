Как помыть зеркало полностью без разводов: интересный лайфхак

Мыть зеркало, а затем тратить вечность на попытки отполировать его, чтобы не было разводов, - дело, которое может вызвать настоящее раздражение.

К счастью, писательница-консультантка Венди Роуз Гулд заявила, что нашла метод, который действительно помогает в решении этой хлопотной домашней задачи, пишет Express.

В своей статье она объяснила, что проверила лайфхак с кофейными фильтрами, и он оказался эффективным.

Эксперт утверждает, что они работают так же, как и салфетки из микрофибры – не оставляют ворса и пушистых следов или полос, которые так любят создавать бумажные полотенца.

По словам автора статьи, лучше всего использовать обычные и необеленные варианты.

Чтобы попробовать этот метод, просто опрыскайте зеркало, протрите его с помощью фильтров (Венди рекомендует два) и отполируйте сухим участком.

