Как избавиться от разводов на зеркале без особых усилий: простой способ

Помыть зеркало до блеска, чтобы на нем не осталось никаких разводов, кажется настоящей задачей со звездочкой. Часто, как бы мы тщательно его не вытирали, оно все равно выглядит грязным.

Видео дня

Блогер и эксперт по уборке с ником @topazwilde поделилась на своей странице в TikTok, советами, как достичь идеальной чистоты ваших зеркал. Для этого понадобится салфетка из микрофибры и немного жидкости для мытья посуды.

Все, что вам нужно сделать, это щедро нанести жидкость на слегка влажную салфетку из микрофибры и отжать ее.

Затем круговыми движениями можно потереть тканью все зеркало. Да, сначала это может показаться контрпродуктивным, поскольку зеркало начинает выглядеть так, будто вы не можете видеть сквозь него, но результат вас удивит.

Просто несколько раз хорошо проверьте зеркало, убедившись, что оно полностью покрыто жидкостью. Затем вам понадобится сухая микрофибровая салфетка, чтобы протереть все. Вам не нужно водить вверх-вниз — средство настолько эффективно, что после смывания он просто оставит ваши зеркала без разводов.

Важно не использовать для этого ткань со свободными волокнами, поскольку они просто прилипнут к зеркалу и сделают проблему еще хуже, чем была раньше.

Средство для мытья посуды эффективно для очистки зеркал, поскольку оно разработано для удаления жира и грязи, а это значит, что эта жидкость может легко удалить отпечатки пальцев, пятна и другие остатки, которые часто накапливаются на стеклянных поверхностях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как помыть зеркало без разводов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.