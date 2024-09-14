Как помочь ребенку или подростку справиться со стрессом и травмой войны: советы психолога Фонда Рината Ахметова

Как поддержать ребенка, который переживает потерю? Что нужно знать о ПТСР у детей во время войны? Какие психологические проблемы испытывают современные подростки? Как помочь не бояться громких звуков? Что родителям следует говорить детям, чтобы они были счастливы?

Видео дня

Война представляет собой сверхсложное испытание не только для взрослых, но и для детей, которые испытывают страх, тревогу и неуверенность. В рамках проекта "Голоси Мирних. Подолати" Музея "Голоси Мирних" Фонда Рината Ахметова создана серия практических видео по психологической помощи и самоподдержке людей всех возрастов – многие из них посвящены детям.

Советы родителям, родственникам и близким людям ребенка или подростка, переживающего стресс и травму войны, дает психолог Анна Часовникова на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

Ряд практических видео можно найти на портале Музея "Голоси Мирних".

В подборке есть ряд полезных и важных рекомендаций для взрослых, в частности:

– что такое синдром отложенной жизни;

– как поддержать взрослого после потери;

– чем опасна зона комфорта;

– агрессия: причины, виды и контроль;

– как принять сложные жизненные обстоятельства;

– тревожность и как с ней взаимодействовать;

– как сохранить отношения на расстоянии;

– где взять силы и мотивацию для работы и жизни во время войны.

Квалифицированную психологическую поддержку от Фонда Рината Ахметова уже получили 591 тысяча человек по всей Украине. Следите за новыми советами на сайте Музея "Голоси Мирних" и в соцсетях Фонда.