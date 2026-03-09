Как получить рекордный урожай картофеля: необычные способы посадки

В Украине стремительно теплеет, а значит и приближается сезон посадки картофеля. Обычно лучшим месяцем для этого считается апрель, но в южных регионах или если погодные условия позволяют, его иногда высаживают даже в конце марта.

Если сделать это вовремя, соблюдая основные правила, можно рассчитывать на щедрый и ранний урожай. Издание "На пенсии" собрало лучшие методы высадки картофеля, которые помогут получить действительно большой урожай этого овоща.

Как понять, что почва готова

В первую очередь убедитесь, что земля готова принимать клубни. Лучше всего сажать картофель тогда, когда температура почвы поднимается до +10° – +12°. Убедиться, пригодна ли земля для посадки, достаточно легко, даже не имея специального термометра.

Для этого возьмите горсть почвы с глубины примерно 10 см и бросьте ее на землю. Дальше все зависит от того, что с ней произойдет:

если ком рассыпался на мелкие частицы и образовалась пыль – картофель стоит сажать как можно быстрее;

если он слипся и пристал к руке или земле – в почве еще много влаги, поэтому лучше немного подождать, пока она подсохнет.

если же комок распался на несколько крупных кусков – это сигнал, что настало лучшее время для высаживания картофеля.

Интересные способы посадки картофеля

Чаще всего картофель сажают рядами и сразу засыпают землей. Расстояние между рядами обычно составляет около 70 см, а между растениями – примерно 30 см. Однако существуют и другие методы посадки. Они позволяют рациональнее использовать площадь участка и получать больший урожай.

Посадка на гребнях

Этот метод используют там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности и есть риск избыточной влаги. В таком случае формируют гребни высотой примерно 15 см. Расстояние между ними должно быть не менее 70 см. На верхушках гребней делают лунки через каждые 30 см и высаживают картофель. Уход за растениями стандартный: окучивание, прополка и защита от колорадского жука.

Посадка в траншеи

Этот способ хорошо подходит для сухих песчаных почв. Траншеи готовят еще с осени: выкапывают их глубиной не менее 25 см и располагают на расстоянии примерно 70 см друг от друга. На дно кладут свежий компост, а сверху присыпают его слоем земли. За зиму органика перегнивает и образует питательный слой. Весной клубни высаживают в подготовленные траншеи и засыпают землей. Такая технология способствует получению более раннего урожая.

Посадка под сено или солому

Это древний, но достаточно эффективный способ. Его применяют тогда, когда почва на огороде очень твердая или малоплодородная. Клубни укрывают толстым слоем соломы или сена, фактически мульчируя их. Слой мульчи должен быть достаточно высоким – примерно 35–40 см. Если он будет тоньше, картофель может позеленеть. Чтобы ветер не разносил солому, грядку сверху можно слегка присыпать землей.

В этом случае картофель растет фактически не в почве, поэтому его не нужно пропалывать или окучивать. Солома постепенно перегнивает и обогащает землю питательными веществами. К тому же собирать урожай значительно проще – клубни не нужно выкапывать, и они остаются чистыми.

Посадка по кругу с формированием кургана

Этот вариант хорошо подходит для небольших огородов. Он дает возможность получить хороший урожай, занимая меньше площади. Для этого на участке делают круги диаметром примерно 2 метра. Вдоль круга высаживают картофель на расстоянии 25-40 см друг от друга. Когда кусты подрастают, их постепенно окучивают, образуя своеобразный курган. В центре такого возвышения оставляют отверстие, чтобы было удобно поливать растения.

Выращивание методом Гюлиха

Эта технология позволяет значительно повысить урожайность. Участок делят на квадраты со стороной примерно 1 метр. В центре каждого квадрата рыхлят землю и добавляют перепревший компост диаметром около 30 см. В этот подготовленный участок высаживают картофелины, размещая их кольцами вниз.

Когда появляются первые ростки, их осторожно раскладывают на поверхности земли веером и присыпают почвой. Эту процедуру повторяют несколько раз. Она помогает сформировать мощную корневую систему. По словам специалистов, используя этот способ, с одного куста можно собрать примерно 5 кг картофеля.

