Как получить паспорт гражданина Украины за рубежом: пошаговая инструкция

Украинцы, находящиеся за рубежом, могут получить или заменить паспорт гражданина Украины, не возвращаясь домой. Для этого необходимо обратиться в посольство, консульство или отделение ГП "Документ" и пройти несколько обязательных этапов.

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Именно паспорт помогает оформить временную защиту, официально устроиться на работу, получить медицинскую помощь и воспользоваться социальными услугами. Если у человека нет действительного документа, он может лишиться доступа к этим возможностям. Об этом рассказал Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Как получить украинский паспорт за рубежом

Подать заявление на оформление паспорта можно в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, например в посольствах и консульствах, а также в отделениях ГП "Документ", работающих за рубежом.

Оформление паспорта проходит в несколько этапов. Сначала нужно записаться на прием.

В посольствах и консульствах сначала необходимо записаться на прием через электронную очередь. Затем подать документы и пройти идентификацию. После этого специалисты собирают биометрические данные: фотографию, подпись и отпечатки пальцев.

Далее материалы поступают в Украину, где Государственная миграционная служба проводит проверку. Если в ходе проверки возникают трудности с подтверждением личности или документами, оформление может затянуться.

После проверки служба принимает решение об оформлении паспорта или об отказе. Если решение положительное, в Украине изготавливают паспорт, после чего заявитель получает готовый документ.

Официальный срок оформления паспорта составляет до 20 рабочих дней. Однако ожидание может затянуться из-за пересылки документов между странами или необходимости дополнительных проверок.

Стоимость оформления складывается не только из цены бланка паспорта и административных услуг. В посольствах и консульствах в стоимость может входить консульский сбор, а в сервисных центрах ГП "Документ" могут взиматься дополнительные платежи за обслуживание.

Окончательное решение об оформлении документа принимается в Украине. Посольства, консульства и сервисные центры лишь принимают документы, собирают необходимые данные и отправляют их в Украину. Сам паспорт также изготавливается в Украине.

Напомним, в Украине возможны задержки с изготовлением загранпаспортов. Причина этого заключается в постоянных массированных и комбинированных атаках России на украинскую столицу, которые влияют на производственный процесс.

Также OBOZ.UA сообщал, что для украинцев в Польше и Италии изменили порядок записи в очередь на оформление документов в центрах паспортного сервиса "Документ". С 1 июня для этого необходимо пройти верификацию через "Дія.Підпис", причем в Италии это теперь единственный способ записаться

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