Как получить отсрочку от мобилизации и на какой срок ее дают: объяснение

В Украине военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации при определенных обстоятельствах. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где человек состоит на учете.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. К заявлению обязательно следует добавить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Это могут быть медицинские заключения, справки из учебных заведений, свидетельства о рождении детей, документы об инвалидности.

Если отсрочку оформляет работник критически важной отрасли, то этот процесс осуществляет предприятие или учреждение. С 22 января 2025 г. действует упрощенная процедура бронирования через портал Дія.

Для студентов, аспирантов, докторантов и многодетных родителей предусмотрена возможность подачи заявления через систему Резерв+. В ближайшее время этот сервис станет доступен и другим категориям граждан.

Продолжительность отсрочки зависит от ее оснований. Например, для многодетных родителей она действует, пока какой-то ребенок не достигнет совершеннолетия.

Для отдельных категорий граждан установлены четкие сроки:

Лица с инвалидностью – на весь период инвалидности.

Студенты и аспиранты – в течение одного учебного семестра (но не больше шести месяцев).

Преподаватели и учителя – на весь учебный год.

Временно непригодные к службе по заключению ВВК – на указанный период, но не больше 12 месяцев.

Государственные чиновники и госслужащие – пока они работают на должности.

Работники критически важных предприятий – не дольше 12 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время появилось немало слухов о том, что отсрочку от мобилизации нужно возобновлять всякий раз, когда мобилизацию продлевают на 90 дней. Однако это утверждение не совсем соответствует действительности. Такие требования относятся только к определенным категориям военнообязанных.

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