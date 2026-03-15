Как покрасить пасхальные яйца, чтобы был 'мраморный эффект': интересный лайфхак

Главный вопрос любой подготовки к Пасхе – это покраска яиц. Каждый год соцсети взрываются все новыми и новыми интересными лайфхаками.

Этот год – не исключение. В сети завирусился новый трюк. Окрашивание яиц с помощью пены для бритья и пищевых красителей позволяет создать уникальный "мраморный эффект".

Как покрасить яйца с помощью пены для бритья

Отварите яйца вкрутую и дайте им остыть. Чтобы цвет был ярче, перед окрашиванием можно протереть скорлупу уксусом.

Наполните плоскую форму (например, противень или стеклянную емкость) слоем пены для бритья толщиной 2–3 см и разровняйте ее поверхность. Можно также взять лоток для яиц, в котором мы их покупаем в магазине.

Добавьте жидкие пищевые красители разных цветов. С помощью зубочистки или палочки осторожно смешайте цвета, создавая узоры (завитки), но не превращайте все в однородную массу.

Наденьте перчатки, возьмите яйцо и осторожно прокатите его через цветную пену, чтобы оно полностью покрылось смесью.

Оставьте яйца в пене или на отдельной поверхности на 10–20 минут. Чем дольше они контактируют с краской, тем насыщеннее будет цвет.

Осторожно протрите яйца бумажным полотенцем или промойте под холодной водой, чтобы удалить остатки пены.

Если пена для бритья содержит химические вещества, которые могут проникнуть сквозь скорлупу, этот метод является декоративным. Для окрашивания яиц, которые вы планируете употреблять в пищу, лучше использовать взбитые сливки вместо пены для бритья по той же технологии.

