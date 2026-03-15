Как покрасить пасхальные яйца, чтобы был "мраморный эффект": интересный лайфхак

Как покрасить пасхальные яйца, чтобы был 'мраморный эффект': интересный лайфхак

Главный вопрос любой подготовки к Пасхе – это покраска яиц. Каждый год соцсети взрываются все новыми и новыми интересными лайфхаками.

Этот год – не исключение. В сети завирусился новый трюк. Окрашивание яиц с помощью пены для бритья и пищевых красителей позволяет создать уникальный "мраморный эффект".

Как покрасить яйца с помощью пены для бритья

Отварите яйца вкрутую и дайте им остыть. Чтобы цвет был ярче, перед окрашиванием можно протереть скорлупу уксусом.

Наполните плоскую форму (например, противень или стеклянную емкость) слоем пены для бритья толщиной 2–3 см и разровняйте ее поверхность. Можно также взять лоток для яиц, в котором мы их покупаем в магазине.

Добавьте жидкие пищевые красители разных цветов. С помощью зубочистки или палочки осторожно смешайте цвета, создавая узоры (завитки), но не превращайте все в однородную массу.

Как покрасить пасхальные яйца, чтобы был "мраморный эффект": интересный лайфхак

Наденьте перчатки, возьмите яйцо и осторожно прокатите его через цветную пену, чтобы оно полностью покрылось смесью.

Как покрасить пасхальные яйца, чтобы был "мраморный эффект": интересный лайфхак

Оставьте яйца в пене или на отдельной поверхности на 10–20 минут. Чем дольше они контактируют с краской, тем насыщеннее будет цвет.

Осторожно протрите яйца бумажным полотенцем или промойте под холодной водой, чтобы удалить остатки пены.

Как покрасить пасхальные яйца, чтобы был "мраморный эффект": интересный лайфхак

Если пена для бритья содержит химические вещества, которые могут проникнуть сквозь скорлупу, этот метод является декоративным. Для окрашивания яиц, которые вы планируете употреблять в пищу, лучше использовать взбитые сливки вместо пены для бритья по той же технологии.

