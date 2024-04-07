Как перевести на украинский 'смотря': разные варианты употребления

Дословный перевод не всегда уместен, так что следует учитывать морфологические и лексические особенности языка. Важно обогащать словарный запас и пытаться избавляться от русизмов, ведь, как показали исследования, украинский язык очень богат, поэтому всегда можно найти правильное соответствие или синоним.

Слово "смотря" часто переводят на украинский как "дивлячись". В каких случаях такой перевод будет неуместен – читайте в материале OBOZ.UA.

"Смотря" можно перевести как "дивлячись", если мы имеем дело с деепричастиями. Деепричастие – форма глагола, которая, объясняя сказуемое, называет дополнительное действие и отвечает на вопросы: что делая? что сделав?

К примеру:

Туристы переходили горы, смотря на карту и компас. – Туристи переходили гори, дивлячись на карту і компас.

Смотря на Олесю, Иван почувствовал нежность и тепло в душе. – Дивлячись на Олесю, Іван відчув ніжність та тепло на душі.

Генерал встал и, смотря сержанту прямо в глаза, поздоровался. – Генерал підвівся і, дивлячись сержантові просто в очі, привітався.

В случаях, когда "смотря" выступает в роли компонента устоявшихся словосочетаний, нужно искать другие варианты.

К примеру:

смотря по обстоятельствам – залежно від обставин;

смотря по погоде– зважаючи (вважаючи) на погоду;

смотря на ваше поведение – з огляду на вашу поведінку;

смотря когда; смотря на чей вкус – як коли; як на чий смак (як кому до смаку).

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