Как перевести на украинский слово 'толк': примеры употребления

Обычно мы воспринимаем перевод на украинский язык как замену иностранных слов соответствиями. И обычно это срабатывает, но иногда для одного слова приходится искать несколько замен, чтобы правильно передать смысл.

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Примером такого слова может служить русское "толк". В украинском языке оно тоже существует и имеет значение "разум, смысл". Однако во фразеологизмах встречается не так часто. Поэтому тем, кто переходит с русского языка, нужно знать правильные переводы основных устойчивых выражений. OBOZ.UA разбирался с нюансами.

Как указывают фразеологические словари, чаще всего там, где в русских фразеологизмах употребляется слово "толк", у украинских появляются соответствующие "тямки" и "пуття". Но могут появляться и другие варианты. Вот переводы некоторых изречений:

брать в толк – брати втямки;

дать толк – довести до пуття, добрати до розуму, добрати глузду;

без толку – без пуття;

бестолковый – нетямущий, нерозторопний, нетямкий, некмітливий, безладний, але можна і безтолковий;

толк (не) выйдет – (не) будет пуття;

не возьму в толк – не второпаю, не збагну;

толком не знать – не знати до пуття;

что толку – який сенс, яка рація;

что из этого толку – яка з цього користь, який в цьому сенс;

(из кого-то) будет толк – (з когось) будуть люди;

сбить с толку – збити з пантелику, повести манівцями, збити з пуття;

бестолковые разговоры – пусті балачки;

где ум, там и толк – де голова, там і розум;

старый волк знает толк – вовк старий не лізе до ями;

шуму много, а толку мало – галасу багато, а діла мало; діла на копійку, а балачок на карбованець; хвальби повні торби, а в торбах нема нічого.

Впрочем, не стоит отказываться от слова "толк" совсем. В украинских словарях существует целый корпус фразеологизмов и примеров использования этого слова в разных смыслах. Вот некоторые из них:

в значении "ум, смысл" – Але не думай, Федоре, що як баби, то вже й без толку. (А. Головко);

в значении "польза, хорошее следствие" – Марко підсувався до земляка, гомонів та гомонів, що аж язик ставав колесом, а толку з того мало. (Г. Тютюнник);

в значении "суть, смысл" – Не доберу я толку в твоїх речах, – каже Петро. (П. Кулиш);

редко слово употребляется в значении "направление" – Прийшлось мені раз показати незалежність думки при меценатах та при батьках України – бідна вона з такими "батьками" правдянського толку. (Л. Українка);

еще одно редкое значение это "строй, порядок где-нибудь" – У нашому полку чортма толку. (прислів'я);

также редко можно встретить "толк" в значении "переговоры, разговоры" – Мені часто різні наші громадські рухи, спори, толки, антагонізми та симпатії видаються бурями в шклянці води. (Л. Українка)

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести слово "вовремя".

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