Как сказать на украинском "вовремя": самые удачные варианты
Тот, кто учитывает временные ограничения и крайние сроки, всегда все успевает в жизни. Но умеете ли вы правильно сказать на украинском языке о главной способности такого человека?
Если вы долгое время разговаривали по-русски, вам может прийти в голову слово "вовремя". Но у него есть несколько вариантов перевода. OBOZ.UA расскажет о них подробнее.
Итак, прямым переводом будет наречие "вчасно". Оно наиболее употребимо, когда нужно сказать о выполнении каких-либо действий в соответствии с запланированным графиком, без опоздания.
- Почав я писати – віршем і прозою – дуже вчасно, ще в нижній гімназії (И. Франко);
- Біля дверей завжди хтось чергував і вчасно подавав сигнал перестороги (И. Багряный);
- Вогнище пригасає, за ним уже не стежать так пильно, як напочатку, забуваючи і лінуючись вчасно підкидати сухе галуззя (В. Козаченко).
Кстати, стоит запомнить еще и правильный перевод конструкции "как раз вовремя". Многие неопытные говорящие калькуют ее и говорят "як раз вчасно". Но это неправильно с точки зрения украинского языка. Говорить в таких случаях стоит "саме вчасно".
А синонимами к этому слову справочная литература указывает следующие варианты:
- своєчасно;
- впору / упору;
- якраз;
- саме враз;
- саме вчас;
- на часі;
- до речі.
Рассмотрим их употребление на нескольких примерах:
- Посій упору, будеш мати зерна гору (поговорка);
- А впору сказане добре слово перед боєм — це той самий дощ, що.. багатим життям напуває ниву (М. Стельмах);
- Я відчував, що позбавляюсь сил.. Допомога Михайлова якраз була на часі (О. Досвитний);
- Дівування (Марії) прийшло ні зарано, ні запізно. Саме вчас (И. Вильде).
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском языке правильно называть газировку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.