Как сказать на украинском 'вовремя': самые удачные варианты

Тот, кто учитывает временные ограничения и крайние сроки, всегда все успевает в жизни. Но умеете ли вы правильно сказать на украинском языке о главной способности такого человека?

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Если вы долгое время разговаривали по-русски, вам может прийти в голову слово "вовремя". Но у него есть несколько вариантов перевода. OBOZ.UA расскажет о них подробнее.

Итак, прямым переводом будет наречие "вчасно". Оно наиболее употребимо, когда нужно сказать о выполнении каких-либо действий в соответствии с запланированным графиком, без опоздания.

Почав я писати – віршем і прозою – дуже вчасно, ще в нижній гімназії (И. Франко);

Біля дверей завжди хтось чергував і вчасно подавав сигнал перестороги (И. Багряный);

Вогнище пригасає, за ним уже не стежать так пильно, як напочатку, забуваючи і лінуючись вчасно підкидати сухе галуззя (В. Козаченко).

Кстати, стоит запомнить еще и правильный перевод конструкции "как раз вовремя". Многие неопытные говорящие калькуют ее и говорят "як раз вчасно". Но это неправильно с точки зрения украинского языка. Говорить в таких случаях стоит "саме вчасно".

А синонимами к этому слову справочная литература указывает следующие варианты:

своєчасно;

впору / упору;

якраз;

саме враз;

саме вчас;

на часі;

до речі.

Рассмотрим их употребление на нескольких примерах:

Посій упору, будеш мати зерна гору (поговорка);

А впору сказане добре слово перед боєм — це той самий дощ, що.. багатим життям напуває ниву (М. Стельмах);

Я відчував, що позбавляюсь сил.. Допомога Михайлова якраз була на часі (О. Досвитний);

Дівування (Марії) прийшло ні зарано, ні запізно. Саме вчас (И. Вильде).

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