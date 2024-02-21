Как перевести на украинский слово 'безотцовщина': знают единицы

Украинский язык богат и благозвучен, поэтому нужно о нем заботиться и избавляться от русизмов. Калька обычно возникает не от недостатка слов, ведь, согласно исследованиям, украинский язык богаче русского, поэтому вопрос прежде всего в необходимости пополнения словарного запаса.

Есть, например, суржиковое слово "безотцовщина", о правильном переводе которого часто не догадываются. Доктор филологических наук Александр Пономарив в свое время рассказывал о нюансах перевода.

"Безоцтовщина" имеет несколько соответствий в украинском языке:

сирітство;

бездоглядність;

безбатьківщина.

Тяжке сирітство з самого малку, гірка неволя в чужій роботі – приборкали її шибку думку (Панас Мирний).

Сирітство навчило Олену нікому не довіряти.

Тот, у кого нет родителей, является "сиротой" или "сиротиной. А того, кто не имеет отца, называют "безбатченком".

Уява додавала тут багато лихого до недоброго, малювала йому сироту-безбатченка, попихача у всіх, кому тільки він попаде під руки (Іван Франко).

Олесь зростав безбатченком, тож часто перебивався на підробітках, не маючи змоги ходити до школи.

Также OBOZ.UA рассказывал, что по словам исследователей, советские власти совершили настоящий лингвоцид, "репрессируя" украинские слова, которые веками использовались в быту и литературе. Куда исчезли слова "обрус", "звіхневий" та "заточина" и какие еще слова были заменены советскими соответствующими – читайте в материале.

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