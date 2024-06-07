Как переключить мобильную сеть, если при отключении света не ловит интернет

Отключения электроэнергии, которые сейчас происходят по всей Украине, часто приводят к тому, что сеть мобильной связи становится недоступной. И здесь на помощь должен прийти мобильный роуминг – подключение вашего гаджета к вышке другого оператора.

Услугу внутреннего роуминга поддерживают все три основных оператора: Vodafone, "Киевстар" и lifecell. OBOZ.UA рассказывает, как настроить свой смартфон, чтобы ею воспользоваться, независимо от того, имеете вы гаджет на Android или iOS

Как включить внутренний роуминг на Android

Зайдите в настройки в меню "Мобильная сеть" (или "Подключение") и выберите "Оператор", затем выключите автоматический выбор сети в настройках телефона. Если у вас стоит несколько SIM-карт в телефоне, это необходимо сделать для одной.

При отключении этой функции телефон начнет поиск любого доступного сигнала. Когда поиск будет завершен, выберите сеть, которая вам доступна сейчас: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Если не удалось подключиться, попробуйте повторить процедуру или выберите другую сеть. Когда все сработает, проверьте, можете ли вы делать звонки и отправлять SMS. Их стоимость при этом должна оставаться неизменной.

Как изменить мобильного оператора на iOS

Также начните с отключения автоматического выбора мобильной сети в вашем гаджете. Для этого в меню "Параметры" выберите пункт "Сотовые данные" и подпункт "Выбор сети". Выключите соответствующую функцию и устройство само найдет и покажет доступные мобильные сети. Выберите одну из них, а затем проверьте, хорошо ли работает связь.

Как включить мобильный интернет в чужой сети

Звонками и SMS использование мобильной связи давно не ограничивается и важно иметь доступ к мобильному интернету. Такую возможность можно получить и от оператора, предоставляющего вам роуминг. Для этого включите эту опцию в своем смартфоне.

Для устройств Android эта функция называется "Передача данных в роуминге". Ее можно найти в настройках сети.

В смартфонах на iOS воспользуйтесь разделом настроек сотовых данных. Вам нужен пункт "Роуминг данных".

И не забывайте время от времени проверять, не появилась ли связь у вашего оператора. Как только появится такая возможность, переключайтесь на него обратно, это как минимум разгрузит сеть, в которой вы пользовались роумингом.

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