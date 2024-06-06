Не работает мобильная связь при отключении света: что делать

Для сохранения связи при отключении света следует включить национальный роуминг, загрузить интерактивную карту с пунктами несокрушимости и проверить возможность подключения к энергостойкому фиксированному интернету. Также рекомендуется заранее загрузить развлечения, чтобы снизить нагрузку на мобильную сеть.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Обычно большинство пользователей используют интернет через рабочий или домашний Wi-Fi.

Однако когда выключается свет, все автоматически переходят на мобильный интернет. Это приводит к значительному увеличению нагрузки на базовые станции мобильных операторов – нагрузка возрастает в 10 раз, что может привести к потере связи.

Как обеспечить устойчивый интернет

Одним из первых шагов, которые можно сделать для поддержания связи, является включение национального роуминга и переключение на другого оператора. Это позволит распределить нагрузку на сети и повысить шансы на стабильную связь.

Заранее следует загрузить интерактивную карту с пунктами несокрушимости в приложении Дія. Во многих из этих пунктов установлены системы Starlink, обеспечивающие доступ к интернету, а также генераторы для зарядки телефонов. Это пригодится, если мобильный оператор не может обеспечить стабильную связь.

Михаил Федоров также отмечает важность использования энергостойкого фиксированного интернета. Одной из самых эффективных технологий для этого является xPON, которая может работать более 4 часов при отключениях электроэнергии.

Это позволит оставаться на связи даже во время длительных отключений, чтобы, например, позвонить через мессенджер и сообщить близким, что все хорошо. Нужно проверить у своего провайдера, использует ли он технологию xPON.

Чтобы уменьшить нагрузку на сеть и сохранить качественную связь, заранее загрузите фильмы, сериалы или любимые подкасты. Это поможет вам занять себя во время отключений электроэнергии и не будет вызывать дополнительную нагрузку на мобильную сеть.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые регионы Украины испытывают проблемы с падением связи при отключении света. Причина – отсутствие резервных видов питания на основных башнях теле-, радиосвязи и интернет-связи. Однако в Минэнерго уверяют, что проблему пытаются решить.

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