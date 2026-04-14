Как отпугнуть ос от дома: одно простое натуральное средство

С наступлением солнечной весенней погоды люди по всей стране наслаждаются своими садами, разжигают барбекю, сажают цветы и просто отдыхают на свежем воздухе.

Но один вредитель, который доводит людей до безумия, также возвращается вместе с солнцем – печально известная оса. Хотя, на самом деле, эти насекомые так же, как и пчелы, опыляют цветы и очень полезны, но большинство предпочло бы избавиться от них. Для этого есть простое натуральное решение, пишет OBOZ.UA.

Для того, чтобы отпугнуть ос, достаточно всего лишь воспользоваться обычной кофейной гущей.

Все, что вам нужно сделать, это высыпать немного лишней кофейной гущи и поджечь ее. Небольшое контролируемое горение молотого кофе высвобождает кофейный ароматический дым, который осы не переносят, что, в свою очередь, держит их подальше от вашего сада или дома.

Для лучших результатов просто поставьте старую керамическую миску, пепельницу, крышку металлической банки или, проще говоря, кусок алюминиевой фольги на улице в вашем саду, на балконе или террасе и насыпьте несколько ложек молотого кофе (ранее не используемого) или даже зерен (но ожидайте, что горение будет медленнее), а затем подожгите кофе зажигалкой или спичками, подобно свече.

К тому же, этот метод безопасен, ведь он не предполагает убийство ос, а лишь работает на их отпугивание.

