Действительно ли в плодах инжира есть мертвые осы: ученые дали ответ

Вокруг инжира годами ходят слухи: якобы внутри каждого плода обязательно есть мертвая оса. В основе этой истории лежит то, что насекомые действительно участвуют в жизненном цикле многих видов фиговых деревьев.

Видео дня

Самка фиговой осы залезает внутрь плода, чтобы перенести пыльцу, а иногда даже погибает там. Именно это породило представление об "инжире с осой внутри". В то же время большинство плодов, которые продают в супермаркетах, не содержат насекомых, ведь они относятся к сортам, которые созревают без опыления.

Ученые объясняют: миф частично имеет основания, но не касается инжира, который обычно попадает на наш стол.

Фиговые осы — крошечные насекомые, не имеющие жала и по размеру напоминают плодовую мушку. Они сосуществуют с фиговыми деревьями миллионы лет, образуя взаимовыгодные отношения, которые в экологии называют мутуализмом. Такой союз приносит пользу обеим сторонам: дерево получает необходимое опыление, а оса — место для размножения.

Впрочем, не все сорта инжира имеют одинаковую зависимость от насекомых. Некоторые сорта созревают без участия ос, тогда как другие разновидности требуют обязательного опыления. Именно в таких плодах может остаться след от насекомого, хотя тело осы, как правило, разлагается во время созревания плода.

Что внутри инжира

По научной мысли, инжир — это не привычный плод, а сиконий, то есть полая структура с множеством цветков внутри. Когда самка осы попадает туда, она опыляет эти цветки, а в мужских деревьях еще и откладывает яйца. Внутри такого "каприфига" впоследствии рождаются новые поколения насекомых, самцы которых в основном погибают в плоде после спаривания. Самки же вылетают наружу, неся пыльцу для следующих деревьев.

В случае же с женскими деревьями, которые дают съедобные плоды, оса не может отложить яйца из-за строения цветков. Она лишь осуществляет опыление, а затем погибает или выходит наружу. Даже если насекомое остается внутри, его тело полностью растворяется в процессе созревания, и в пище оно не ощущается.

Биологи отмечают: большинство сортов инжира, которые мы потребляем, выращиваются без помощи ос. Поэтому в свежем или сушеном инжире с полок магазинов вы вряд ли найдете насекомое. Хрустящая текстура, которую часто путают с остатками тела осы, на самом деле принадлежит мелким семенам плода.

В то же время ученые подчеркивают, что взаимосвязь между фиговыми деревьями и осами имеет огромное значение для экосистем. Это один из самых ярких примеров мутуализма в природе, ведь существует более 850 видов фиговых деревьев, и каждое из них сосуществует только с определенным видом ос. Именно это уникальное сотрудничество позволило инжиру стать ключевым видом во многих тропических лесах.

OBOZ.UA ранее предлагал способы, чтобы защитить плодовые деревья от нашествия ос.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий!