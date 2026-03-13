Как отпугнуть кротов от сада: поможет одно растение

Кроты являются довольно полезными в природе созданиями – они разрыхляют почву, делая ее более пригодной для различных растений. Впрочем, в вашем саду они при этом могут наделать вреда, испортив посевы.

Для борьбы с кротами иногда используют химические вещества, однако они ядовиты и могут быть опасными для домашних животных. Зато издание Interia Kobieta советует посадить на своем участке красивое декоративное растение, которое одновременно станет и украшением цветника, и отпугивателем для кротов. Этим цветком является тюльбагия фиолетовая.

Преимущества тюльбагии

Плюс тюльбагии в том, что это многолетняя декоративная культура, которая будет украшать участок много сезонов подряд. Все, что ей понадобится, это лишь базовый уход. Она совсем не привередлива, поэтому минимальные усилия с вашей стороны быстро окупятся. А эффектный вид растения будет радовать глаз в течение всего теплого сезона.

Тюльбагия фиолетовая образует плотные куртины из узких длинных листьев, по форме напоминающих длинную траву. Они имеют сочный зеленый цвет и источают легкий аромат чеснока, особенно если их потереть. Именно поэтому растение часто называют "африканским чесноком", что заодно указывает и на его происхождение.

Самое большое украшение тюльбагии – мелкие нежно-фиолетовые цветы-звездочки, собранные в соцветия, распускающиеся на высоких стройных стеблях. В нашем климате тюльбагия вырастает около 30 см в высоту. Благодаря своему аромату ее цветы привлекают бабочек и пчел.

Когда цветет тюльбагия

Одним из главных козырей растения является чрезвычайно длительный период цветения. Ее соцветия радуют глаз с июня до конца августа, оставаясь неизменным украшением сада во время летнего отдыха. Благодаря ей клумбы длительное время выглядят опрятно и привлекательно. Если же регулярно срезать уже отцветшие соцветия, можно заметно продлить этот яркий период.

Как растение поможет в борьбе с кротами

Листья и луковицы тюльбагии содержат соединения серы, которые и создают тот самый специфический аромат чеснока. Эта особенность очень важна для защиты сада. Почти незаметный для людей, этот запах служит для животных сигналом опасности, поэтому они предпочитают держаться от нее подальше.

Тюльбагию стоит высаживать как естественную "ароматическую преграду" для отпугивания кротов, полевок и даже змей. Хотя этот метод не гарантирует стопроцентного результата, размещение растения вдоль дорожек, вокруг огорода или по границе участка существенно уменьшит риск появления нежелательных гостей.

Когда и как сажать тюльбагию фиолетовую

Лучшее время для посадки – весна, когда проходит угроза серьезных ночных заморозков. Обычно это делают в апреле. Растение любит солнечные, хорошо освещенные места. Почва должна быть легкой, водопроницаемой (африканский чеснок боится застоя воды) и умеренно плодородной. Перед посадкой землю рекомендуется перекопать и подкормить компостом.

Процесс посадки растения максимально прост. Луковицы или саженцы заглубляют в почву примерно на 5 см. Очень важно оставлять между ними дистанцию в 15–20 см, чтобы куртине было куда разрастаться.

После посадки молодые растения нуждаются в умеренном поливе, особенно в первые недели. Со временем тюльбагия фиолетовая становится достаточно выносливой к кратковременным засухам и почти не требует вашего внимания.

