Как отпугнуть чужих кошек от своего сада: три эффективных способа

От использования клумб в качестве туалета до выкапывания растений – кошки любят исследовать все, что очень раздражает садоводов. Если вы считаете их надоедливыми, возможно, стоит принять меры, чтобы отпугнуть их.

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Полностью отпугнуть этих пушистых созданий не удастся, но есть несколько безвредных, естественных методов, которые можно попробовать, пишет OBOZ.UA.

Можно использовать хлопья чили. Просто рассыпьте небольшое количество вокруг горшков с растениями или на клумбах, чтобы отпугнуть кошек. Обязательно рассыпайте их, когда не идет дождь, так как вы можете лишиться ожидаемого эффекта.

Еще один вариант – апельсиновые корки. Разложите их вокруг своего сада. Кошки не любят цитрусовые, и этот способ не навредит ни им, ни вашим растениям.

Кожура цитрусовых также может быть эффективна для отпугивания других вредителей, таких как комары, в летние месяцы.

Также можно использовать кофейную гущу, поскольку кошки абсолютно не выносят её сильный запах и грубую текстуру. Её можно рассыпать по бордюру, где кошки любят ходить в туалет, и они будут держаться подальше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отпугнуть от своего сада чужих кошек с помощью натурального и безвредного средства.

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