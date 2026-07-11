Как долго можно хранить яйца в холодильнике и без, чтобы они не испортились: делимся лайфхаками

Яйца – очень полезный и ценный продукт, который всегда есть под рукой. Но, очень важно знать, где и как их правильно хранить, чтобы они не портились.

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Редакция FoodOboz делится полезной информацией, о том, сколько же можно хранить яйца, чтобы они были свежими.

Сколько можно хранить яйца

Согласно данным Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США, целые яйца в скорлупе, которые постоянно хранятся в холоде, безопасны в течение трех недель. Однако такие яйца можно употреблять и после истечения срока, ведь эта дата указывается скорее для продуктовых магазинов, чем в качестве порога безопасности. Как отмечается, срок годности "отражает пиковое качество, а не момент, когда яйцо становится опасным".

Где хранить яйца

Что касается хранения яиц, то есть один важный момент, о котором следует знать. Свежеснесенное немытое яйцо покрыто естественной мембраной, а этот тонкий слой герметизирует поры скорлупы и предотвращает попадание внутрь бактерий. Благодаря этому яйца без проблем могут храниться при комнатной температуре в течение двух-четырех недель.

Те яйца, которые поступают в продажу, моют во время обработки, в результате чего защитная оболочка полностью удаляется. Поэтому яйца после мытья сразу охлаждают.

Как хранить яйца

Картонная упаковка – это лучший способ хранить яйца, так как она защищает яйца от ударов, замедляет потерю влаги и предотвращает впитывание запахов от соседних продуктов. Если яйца куплены без оригинальной коробки, для хранения подойдет герметичный контейнер, на котором необходимо указать дату покупки яиц.

Где в холодильнике хранить яйца

Не стоит хранить яйца в дверце – это самое теплое место в холодильнике. К тому же температура там меняется каждый раз, когда дверца открывается, и это влияет на яйца. Между тем на внутренних полках, особенно посередине или сзади, поддерживается постоянная температура, поэтому это место гораздо лучше.

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