Как отличить настоящий парфюм от подделки: инструкция, которая пригодится всем

Покупка парфюма часто становится настоящим вызовом из-за большого количества подделок на рынке. Отличить оригинальный аромат от фальсификата помогут несколько простых советов, которые стоит учитывать перед покупкой.

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OBOZ.UA рассказывает, что обращая внимание на упаковку, флакон, запах и продавца, можно избежать неприятных сюрпризов и сохранить инвестиции в качественный продукт.

Пошаговая инструкция, как отличить настоящий парфюм от подделки:

Проверка упаковки

Прежде всего стоит внимательно осмотреть коробку. У настоящей парфюмерии шрифт всегда четкий, цвета насыщенные, а печать без размытостей. Коробка изготовлена из прочного картона, тогда как подделки часто делают из тонкой бумаги. Пленка, покрывающая упаковку, должна быть плотной и равномерной, без пузырей или складок.

Штрих-код и серийный номер

Внимательно сравните серийные номера на коробке, флаконе и пленке - они должны совпадать. Штрих-код должен быть четким и корректным. В некоторых случаях можно проверить серийный номер на официальном сайте бренда, что станет дополнительной гарантией оригинальности.

Осмотр флакона

Настоящие духи обычно имеют увесистый и качественный флакон без видимых дефектов или воздушных пузырьков в стекле. Крышка должна плотно прилегать, не болтаться и не сниматься слишком легко. Все надписи на флаконе - от логотипа до технической информации - должны быть четкими и аккуратными.

Аромат

Правильный парфюм раскрывается постепенно, проявляя верхние, средние и базовые ноты. Подделки часто имеют яркий, но кратковременный запах, а также могут отдавать резкими, химическими нотами. Настоящий аромат держится долго и имеет естественный, сбалансированный букет.

Цена и место покупки

Слишком низкая цена - сигнал о возможной подделке. Покупать духи стоит исключительно в проверенных магазинах или на официальных сайтах брендов, чтобы не рисковать качеством и здоровьем.

Напомним, в Украине разоблачили преступную группу, которая занималась производством поддельных духов и косметики и их продажей под видом продукции известных иностранных брендов. Производство наладили в Харьковской, Киевской и Полтавской областях.

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