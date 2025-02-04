Украинцам продавали поддельные духи под видом мировых брендов: где "накрыли" подпольную сеть

В Украине разоблачили преступную группу, которая занималась производством поддельных духов и косметики и их продажей под видом продукции известных иностранных брендов. Производство наладили в Харьковской, Киевской и Полтавской областях.

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Об этом заявили в пресс-службе БЭБ (Бюро экономической безопасности). "Детективы установили факты нарушений прав интеллектуальной собственности, в результате чего международным компаниям был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранители провели тестовые закупки духов и косметики. Последующие тесты показали, что товар является подделкой.

Кроме того, в БЭБ сообщили, что косметика и парфюмерия имели низкое качество, а маркировка и упаковка продукции не отвечала компаний. Такие "липовые" товары украинцам продавали и через онлайн-магазины и в офлайн точках розничной торговли, а доставляли с помощью сервиса почтовых перевозок.

На складах, производственных точках и местах жительства дельцов в Полтаве и Харькове прошло 11 обысков. В результате правоохранители изъяли:

более 10 тыс. единиц готовой парфюмерной продукции;

около 30 тонн ингредиентов сомнительного качества, пластиковых тар с химическими элементами, флаконов и т.д.

На данный момент продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины – "незаконное использование знаков для товаров и фирменного наименования", совершенное организованной группой или причинившее вред в особенно большом размере. За такое правонарушение предусмотрены штрафы в размере от 170 тыс. до 255 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такового.

Как отличить поддельные духи от настоящих

В Украине довольно часто магазины продают поддельные духи под видом оригинальных. Однако потребители сами могут отличить подделку. Специалисты чаще всего говорят о 5 способах, которые помогут покупателям:

Способ №1 – батч-код

Батч-код – это номер, указывающий на дату и место производства духов. Он обычно находится на упаковке или флаконе. Если у вас есть доступ к интернету, вы можете найти базу данных батч-кодов, где указано, какие духи были произведены в определенную дату и в определенном месте.

Способ №2 – штрих-код

Штрих-код – это уникальный номер, используемый для идентификации товара. Он обычно находится на упаковке или флаконе. Штрих-код можно проверить с помощью специальных приложений, подтверждающих его подлинность.

Способ №3 – упаковка

Нужно проверить упаковку. Настоящие духи всегда имеют качественную упаковку из высококачественных материалов. Если упаковка выглядит дешево или имеет заметные дефекты, это может являться признаком подделки.

Способ №4 – запах

Еще один способ – понюхать духи. Настоящая парфюмерная продукция всегда имеет выраженный и стойкий запахом, который не меняется в течение дня. Если запах меняется или исчезает через несколько часов, это может указывать на контрафакт.

Способ №5 – магазины

Покупать духи следует только в надежных торговых точках. К таким относятся официальные магазины брендов или крупные торговые сети косметики. Это снизит риск покупки подделки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее а Одессе разоблачили группу лиц, наладивших массовое производство контрафактной одежды под известными брендами, нанеся ущерб компании-правообладателю более чем на 7,4 млн грн. Суд будет рассматривать дело, а изъятое имущество оценивается в 50 млн грн.

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