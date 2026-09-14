Как отличить качественное сливочное масло от подделки прямо в магазине: действенные советы, которые работают
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Сливочное масло – один из самых простых и при этом популярных молочных продуктов, который используют чаще всего в выпечке, а также – при приготовлении простых бутербродов, каш. Стоит отметить, что его можно приготовить в домашних условиях их сливок.
Кулинар рассказала в Instagram, на что обратить внимание при выборе сливочного масла и как отличить настоящее масло от фальсификата.
Состав
В настоящем сливочном масле должен быть только один ингредиент – сливки или пастеризованные сливки, жирность которых должна составлять 82,5 % и более, это стандарт для качественного масла. Если жирность ниже (например, 72,5%) – это спред или масляная смесь.
Избегай "масла" с этим в составе
- растительные жиры (пальмовое, кокосовое, соевое масло)
- консерванты
- ароматизаторы
- эмульгаторы
Это не сливочное масло, а подделка!
Смотри на ГОСТ или ДСТУ
В Украине настоящее сливочное масло производят в соответствии с ДСТУ 4399:2005. Это гарантирует стандарт качества.
Цвет качественного сливочного масла должен быть светло-желтым или желтым
Слишком яркий желтый оттенок может указывать на добавление красителей, а белый — на наличие растительных жиров.
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