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Как отличить качественное сливочное масло от подделки прямо в магазине: действенные советы, которые работают

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Как выбрать сливочное масло
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Сливочное масло – один из самых простых и при этом популярных молочных продуктов, который используют чаще всего в выпечке, а также – при приготовлении простых бутербродов, каш. Стоит отметить, что его можно приготовить в домашних условиях их сливок.

Домашнее сливочное масло

Кулинар рассказала в Instagram, на что обратить внимание при выборе сливочного масла и как отличить настоящее масло от фальсификата.

Состав

В настоящем сливочном масле должен быть только один ингредиент – сливки или пастеризованные сливки, жирность которых должна составлять 82,5 % и более, это стандарт для качественного масла. Если жирность ниже (например, 72,5%) – это спред или масляная смесь.

Почему важно правильно выбирать масло

Избегай "масла" с этим в составе

  • растительные жиры (пальмовое, кокосовое, соевое масло)
  • консерванты
  • ароматизаторы
  • эмульгаторы

Это не сливочное масло, а подделка!

Смотри на ГОСТ или ДСТУ

На что обратить внимание при выборе масла

В Украине настоящее сливочное масло производят в соответствии с ДСТУ 4399:2005. Это гарантирует стандарт качества.

Цвет качественного сливочного масла должен быть светло-желтым или желтым

Слишком яркий желтый оттенок может указывать на добавление красителей, а белый — на наличие растительных жиров.

Какого цвета должно быть сливочное масло

Также на OBOZ.UA сообщалось, какие 4 продукта ни в коем случае не следует хранить в морозильной камере. 

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