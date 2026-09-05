Как осветлить волосы без окрашивания и посещения парикмахера: интересный метод

Вы планируете осветлить волосы, но беспокоитесь, что эффект будет слишком ярким или что сильные краски могут повредить волосы? Вы можете попробовать добиться нежного золотисто-русого оттенка, не обращаясь в салон.

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Вам даже не нужно идти в аптеку, чтобы что-то купить, ведь у вас на кухне уже есть средство, которое может помочь осветлить волосы естественным путем, пишет OBOZ.UA.

Раньше доступ к краскам и отбеливателям был очень ограничен, но это не означало, что женщины отказались от своей мечты о желанном белом мелировании. Они пытались добиться его естественным путем, регулярно применяя медовую маску для волос.

Эффект, конечно, был очень мягким, но этот метод не так сильно повреждал волосы, как химическое обесцвечивание. Мед содержит ферменты, которые при определенных условиях могут способствовать выработке небольшого количества перекиси водорода, поэтому считается, что он обладает мягкими осветляющими свойствами.

В то же время мёд содержит ценные питательные вещества, поэтому он помогает ухаживать за волосами, увлажняя и укрепляя их. Он предотвращает сухость, придаёт едва заметный блеск и делает волосы более мягкими и ухоженными.

Если вы хотите осветлить волосы с помощью этого натурального метода, смешайте мед с водой в соотношении 1:2, то есть 1 столовую ложку меда на 2 столовые ложки воды.

Оставьте маску на несколько часов, затем добавьте примерно 1 чайную ложку лимонного сока и вотрите смесь в волосы. Через час смойте тёплой водой.

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