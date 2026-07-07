Как охладить кровать за 10 минут: незаменимый лайфхак в жару

В жаркие ночи заснуть мешает не только горячий воздух в комнате, но и нагретая постель. Если простыня, подушка и матрас весь день накапливали тепло, телу сложнее остыть перед сном.

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Помочь может простой лайфхак. Эксперты советуют за 10 минут до сна положить на кровать сухое охлажденное полотенце.

Почему летом так трудно заснуть

Многие люди в жару в первую очередь думают о температуре в комнате. Однако для сна важно и то, насколько нагрета сама кровать. Организму легче засыпать, когда он может отдавать лишнее тепло в более прохладную среду.

Если же постель, простыня и матрас в течение дня сильно нагрелись, телу фактически некуда отводить тепло. Именно поэтому первые минуты после того, как вы легли в постель, могут быть самыми неприятными: человек ворочается из стороны в сторону, хотя в комнате уже вроде бы не так жарко.

Как охладить кровать за 10 минут

Самый простой способ – использовать хлопковое полотенце, которое заранее охладили в холодильнике. Важно, чтобы оно не было мокрым или влажным. Полотенце должно быть просто ощутимо прохладным.

За 10 минут до сна разложите его на подушке или в той части кровати, где будет находиться верхняя часть тела. Через несколько минут ткань отнимет часть тепла от постели и поверхности матраса.

Перед тем как ложиться спать, полотенце нужно убрать. Кровать останется приятно прохладной, а заснуть будет легче.

Что стоит сделать еще днем

Даже самый лучший вечерний лайфхак не сработает в полной мере, если спальня целый день нагревается, как теплица. Поэтому важно заранее не допускать перегрева комнаты и постели.

В жаркие дни стоит закрывать ролеты или шторы с солнечной стороны, проветривать квартиру ночью и ранним утром, а в самые жаркие часы держать окна закрытыми. Также желательно ограничить использование техники, которая дополнительно выделяет тепло.

Благодаря этому матрас и постель будут нагреваться медленнее, а вечером охладить кровать будет значительно проще.

Какую постель выбрать на жару

Летом лучше всего подходит лёгкое постельное белье из натуральных материалов. Хорошо подходят хлопок, лен и хлопковый перкаль.

Синтетические ткани в жару могут быть менее комфортными, так как хуже отводят влагу и тепло. Из-за этого тело быстрее перегревается, а сон становится более беспокойным.

Как использовать вентилятор

Если у вас есть вентилятор, его можно включить еще до того, как вы ляжете спать. Направьте поток воздуха на кровать на несколько минут или чуть дольше.

Так воздух поможет охладить поверхность постели и быстрее отвести тепло от нагретых тканей. Это может быть эффективнее, чем включать вентилятор только тогда, когда вы уже лежите в постели.

Что еще влияет на качество сна

Важны также влажность воздуха, проветривание комнаты и легкое постельное белье. Иногда охладить именно кровать проще и эффективнее, чем пытаться быстро снизить температуру во всей квартире. Если постель приятна на ощупь и не отдает накопленное за день тепло, организму легче расслабиться и заснуть.

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