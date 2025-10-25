Как одним движением отделить все кости с селедки: делимся лайфхаком

Сельдь – очень сытная, полезная и вкусная рыба, которая может быть основой для закусок, например, форшмака. А также из нее получатся вкусные бутерброды, намазки, салаты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram кулинарным лайфхаком, благодаря которому вы всего одним движением сможете отделить все кости из сельди.

Как одним движением отделить все кости из сельди

Вам нужно снять сначала кожу из сельди так, чтобы не повредить ее. Далее – взять рыбу за хвост, прокрутить за хвост и очень быстро потянуть от хвоста до головы.

Вы увидите как сразу филе отделится от костей и при этом филе не будет поврежденным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: