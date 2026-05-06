Как обжаловать решение ВВК в Украине: детальное объяснение

Вопрос прохождения военно-врачебных комиссий и мобилизации остаются одними из самых резонансных в Украине. Последние законодательные изменения существенно изменили правила взаимодействия граждан с ТЦК и ВВК.

Видео дня

В то же время формируется новая судебная практика, которая все четче определяет, как защищать свои права. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Новые правила после отмены статуса "ограниченно годный"

После вступления в силу закона №3621-IX статус "ограниченно годный" больше не применяется. Вместо этого военно-врачебные комиссии используют обновленную систему оценки пригодности.

Сегодня ВВК может принять три основных решения:

годен к военной службе;

годен к службе в подразделениях обеспечения;

непригоден к военной службе с исключением с учета.

Граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный" или подобные формулировки, обязаны пройти повторный медицинский осмотр.

Судебная практика подтверждает, что обязанность прохождения ВВК возникает только при наличии надлежащего вызова и направления. В то же время закон предусматривал обязанность самостоятельного прохождения повторного осмотра до 5 июня 2025 года для отдельных категорий граждан.

При этом сроки привлечения к административной ответственности за непрохождение ВВК ограничены. По их истечении дела не могут быть открыты или подлежат закрытию.

Могут ли отказать в отсрочке без ВВК

Отсутствие актуального заключения ВВК не является законным основанием для отказа в отсрочке от мобилизации.

Право на отсрочку определяется исключительно статьей 23 закона о мобилизации. Если гражданин подал все необходимые документы, ТЦК обязан рассмотреть заявление и принять решение.

Прохождение ВВК и получение отсрочки – это разные процедуры. Непрохождение медкомиссии может привести к штрафу, но не отменяет права на отсрочку.

Суды неоднократно становились на сторону граждан, признавая незаконными отказы ТЦК в предоставлении отсрочки из-за отсутствия медицинского осмотра.

Как обжаловать решение ВВК

Закон предусматривает два способа обжалования решения военно-врачебной комиссии:

Досудебный (административный) порядок

Первый шаг – обращение в высшую ВВК. Жалобу нужно подать в течение 30 дней после получения решения.

В заявлении следует:

четко описать причины несогласия;

добавить медицинские документы (выписки, анализы, заключения врачей);

по возможности – заверить копии документов.

Высшая комиссия может назначить повторный осмотр или изменить решение.

Судебный порядок

Если решение не изменено или жалоба отклонена, можно обратиться в административный суд.

Сроки обращения:

до 6 месяцев с момента нарушения прав;

до 3 месяцев после ответа от высшей ВВК.

Суд не устанавливает диагноз, а проверяет процедуру:

проведены ли все обследования;

присутствовали ли необходимые врачи;

учтены ли медицинские документы;

соблюден ли порядок принятия решения.

В случае нарушений суд может отменить решение ВВК и обязать провести новый осмотр.

Могут ли направить на ВВК при оформлении отсрочки

Этот вопрос часто становится предметом споров. В целом суды все чаще поддерживают позицию граждан.

Если человек уже подал документы на отсрочку, ТЦК должен сначала рассмотреть это заявление. Принудительное направление на ВВК до принятия решения может считаться нарушением процедуры.

В то же время ТЦК настаивают, что медосмотр – это часть обязанности по воинскому учету, а не мобилизация.

Отказ от прохождения ВВК обычно приводит к штрафу. Однако такие штрафы можно обжаловать в суде, если доказать нарушение процедуры со стороны ТЦК.

Судебная практика подтверждает, что лица с действующей отсрочкой или те, кто находится в процессе ее оформления, не должны направляться на ВВК без оснований.

Проблемы с реестром "Оберіг" и выездом за границу

Отдельной проблемой остается внесение данных в реестр военнообязанных "Оберіг", особенно для граждан, находящихся за границей.

Во многих случаях ТЦК отказываются вносить данные дистанционно и требуют личного присутствия. Это создает трудности при получении консульских услуг, в частности оформлении загранпаспорта.

Суды уже признают такие отказы неправомерными, если государство имеет достаточно данных для идентификации личности через другие реестры.

В частности, возможность дистанционного внесения данных подтверждается через электронные сервисы или письменные обращения. В случае отказа граждане могут обжаловать действия ТЦК в суде.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на Волыни мобилизовали мужчину, который был признан непригодным к прохождению службы. Еще в 2007 году гражданина исключили из воинского учета из-за патологии сердечно-сосудистой системы.

Также мы писали о том, что в Киеве отец пятерых детей Алок Раман Прасад получил штраф от Деснянского территориального центра комплектования и социальной поддержки, несмотря на то, что имеет отсрочку от мобилизации. В ТЦК говорят, что мужчина все равно должен был повторно пройти военно-врачебную комиссию, а также обосновали сумму штрафа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!