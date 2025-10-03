Как обрезать виноград осенью: какие проблемы могут возникнуть

Виноград быстро загущается без регулярного формирования. Крона становится плотной, плохо пропускает свет и воздух, создавая благоприятные условия для грибковых болезней. Чрезмерное количество побегов забирает питательные вещества, ягоды становятся мельче и теряют сладость, а часть урожая может вообще не вызреть.

Кроме того, куст, не прошедший обрезку, хуже переносит морозы и становится уязвимым к вредителям и гнили. OBOZ..UA рассказывает, когда и как следует обрезать виноград.

Преимущества осенней обрезки осенью

Правильная формировка осенью помогает сохранить баланс между зеленью и плодами. Куст становится крепче, лучше проветривается, а ягоды набирают сахаристость и аромат.

Осенняя обрезка также укрепляет растение перед зимовкой, делает его более устойчивым к холоду и существенно уменьшает риск развития болезней.

Когда проводить обрезку

Оптимальное время – конец октября или начало ноября, когда виноград уже сбросил листья и перешел в состояние покоя. Именно тогда обрезка наименее травматична и дает наилучший результат.

Как правильно обрезать

Для работы используют острый секатор.

Срез делают под углом примерно 45 градусов, отступая на 1– 2 сантиметра от последней живой почки. Такой способ защищает лозу от повреждений и обеспечивает правильное развитие побегов весной.

