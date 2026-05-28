Как облегчить аллергию у собаки без специальных лекарств: домашние средства

Не только люди страдают от аллергии – наши пушистые друзья тоже. С наступлением теплых месяцев многие люди страдают от таких проблем, как насморк, раздражение глаз, чихание, зуд и ряд других. Собаки не являются исключением, и их любовь рыться в траве и кустах, наполненных пыльцой, не идет им на пользу в этом отношении.

Наиболее надоедливый симптом – это зуд. Ветеринар с миллионом подписчиков в TikTok Амир Анвари объяснил пять простых способов облегчить состояние вашей собаки без специальных средств.

Лекарства от блох и клещей

Первый совет – убедиться, что ваша собака вовремя получила лекарства от клещей и блох. Эктопаразиты – это типы паразитов, которые прикрепляются к коже или шерсти. Примерами являются блохи, клещи и постельные клопы.

Убедитесь, что у собаки нет клещей и блох, прежде чем спасать его от аллергии.

Овсяная ванна

Второй совет – купать вашего любимца в овсяной ванне. "Вы можете использовать или овсяный шампунь, или обычные овсяные хлопья размыть в теплой воде", – сказал он.

Оставьте эту смесь на шерсти вашей собаки на 10-15 минут. Это поможет успокоить зуд.

Помойте лапы вашей собаки

Номер три – это очень простая задача. "После прогулок ополаскивайте лапы вашей собаки водой или чаем ройбуш", – сказал ветеринар.

Ройбуш, или чай из красного куста, – это разновидность травяного чая с противовоспалительными и гипоаллергенными свойствами, что означает, что его можно использовать для успокоения раздражения.

Яблочный уксус

Совет номер четыре касался использования яблочного уксуса. Он действует как антисептик и действительно хорошо помогает против грибков, которые любят распространяться в ушах и между лапами собак, страдающих аллергией.

Поэтому попробуйте его, если заметили, что уши вашей собаки красные или если ее лапы чешутся.

Добавка Омега-3

Последний совет Амира – давать своей собаке "качественную добавку Омега-3". "Это наиболее научно обоснованное решение из всех, что я предлагал", – сказал он.

И причина этого заключается в том, что Омега-3 является естественным противовоспалительным средством. Он непосредственно уменьшает воспаление, а также укрепляет кожный барьер.

