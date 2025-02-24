Сегодня хочу поделиться с вами важной информацией о том, как мы в Министерстве юстиции помогаем государству экономить миллиарды гривен налогоплательщиков и обеспечиваем прозрачность строительных проектов. Это первый текст об успешном сотрудничестве местных органов власти с экспертными учреждениями Министерства юстиции.

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Чому це важливо?

В умовах воєнного стану питання ефективного використання державних коштів стає особливо гострим. Хоча деталі будівництва фортифікацій не підлягають розголошенню, ми можемо розповісти про механізми, які допомагають запобігти зловживанням.

У 2024 році експертні установи Мінюсту провели близько 8 тисяч експертиз проєктної документації. Значна частина цих досліджень стосувалася саме проєктів будівництва фортифікацій та об'єктів відновлення. І найголовніше – до жодного з перевірених об'єктів потім не виникало питань ні у правоохоронців, ні у журналістів-розслідувачів.

Наведу кілька показових прикладів:

Відновлюючи об’єкт критичної інфраструктури в центрі України, на замовлення місцевої влади експерти Мінюсту перевірили обсяги та вартість робіт. Було встановлено, що підрядником до Актів виконаних робіт було внесено завищені обсяги виконаних робіт, застосовані невірні одиничні кошторисні норми вартості будівельних робіт, завищено обсяг використаних матеріалів. Як наслідок - вартість будівництва була завищена на кілька мільйонів гривень. На підставі висновків експертів складено новий Акт з меншою вартістю будівництва.

Наступний приклад. Підрядник, що будував фортифікацій на сході України, доповів Голові обласної військової адміністрації про завершення робіт і запропонував підписати Акт прийому. Проте будівельно-технічна експертиза, яку на замовлення військової адміністрації проводили експерти Мінюсту, виявила, що будівельні роботи виконані не в повному обсязі та містять недоліки. Експерти виїжджали на першу лінію, проводили фактичні обміри та визначали якість матеріалів. Звісно, після цього підрядник виконав саме ті обсяги робіт, які було зазначено в Акті, та довів об’єкт до належної якості відповідно чинних вимог.

Як це працює?

Впродовж 2024 року наші науково-дослідні установи підписали понад двадцять меморандумів про співпрацю з місцевими військовими адміністраціями та виконкомами рад. Особливо хочу відзначити роботу Національного наукового центру "Інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса" у Харкові.

На практиці це вирішує найважливішу проблему в процесі будівництва – можливість комплексного незалежного контролю на всіх стадіях реалізації проєкту.

Експертиза кошторисної частини проєктної документації встановлює правильність застосування розцінок на будівництво, застосовані коефіцієнти, додаткових витрат тощо. Майже після всіх проведених експертиз і усунених недоліків проектна вартість будівництва зменшується.

Будівельно-технічна експертиза, серед іншого, визначає відповідність виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна проектно-технічній документації, перевіряє обсяги і вартість виконаних будівельних робіт.

Індикатори доброчесності

Хоча залучення експертів Мінюсту є правом, а не обов'язком місцевої влади, це вже стало своєрідним індикатором доброчесності. Позначка "Перевірено експертами Мінюсту" – це гарантія якості та прозорості використання бюджетних коштів.

Закликаю всі місцеві органи влади активніше використовувати цей дієвий механізм контролю. Це не просто про економію коштів – це про довіру громадян до держави та ефективність нашої спільної роботи для перемоги.