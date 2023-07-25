Как назвать на украинском 'бутерброд': варианты

Украинский язык богат синонимами, которые следует знать для расширения словарного запаса. У некоторых слов иностранного происхождения есть украинские аналоги, но о них мало кто слышал.

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Например, слово бутерброд – заимствованное из немецкого и дословно означает "хлеб с маслом" (butterbrot). Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, какими синонимами можно заменить это слово.

Ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной обычно называют бутербродом. Можно использовать и синонимы: "канапка" или "канапе". Эти слова пришли к нам из французского, где canapé означает "диван". Аналогия проста: кусочки ветчины, сыра или помидоров складывают на ломтик хлеба, как подушки на диване. В польском языке "канапками" называют сэндвичи.

Языковед подчеркнул, что это абсолютно правильные синонимы. Но можно использовать и давнее украинское слово – "накладанець" с ударением на третье а.

Языковед зачитал отрывок писателя Юрия Винничука: "На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня та велика таця з накладанцями". Согласитесь, это слово звучит очень вкусно.

Кстати, нажимая на неправильную клавишу, мы часто говорим, что "сделали опечатку". На самом деле, такого слова в украинском языке не существует, это типичный русизм. Лучше сказать – "друкарська помилка".

Также OBOZREVATEL рассказывал, что слово "перепрошую" пришло к нам из польского языка, где оно звучит как "przepraszam". Как правильно извиниться на украинском и в чем ошибка использования "я извиняюсь" – читайте в материале.

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