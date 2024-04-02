Как назвать украинский 'рукоятку': перевод мало кто знает

Украинский язык богат и благозвучен. Например, проанализировав толковый словарь и "Украинский лексикон конца XVIII – начала XXI века", ученые пришли к выводу, что объем слов может достигать более миллиона. Если бытовая речь переполнена калькой и русизмами, дело не в отсутствии соответствий, а в недостаточном словарном запасе.

Например, мало кто знает, как перевести слово "рукоятка". OBOZ.UA рассказывает о правильных синонимах, которыми стоит обогатить язык.

Рукоятка – это русизм, поэтому от его употребления лучше отказаться. Предлагаем несколько слов на обозначение части изделия или инструмента, за которую держатся рукой при работе.

"Держак" – это деталь предмета (ручного инструмента, оружия и т.п.), за которую его держат.

Козак міцно стиснув держак шаблі і кинувся вперед до бою.

"Треба купити нову лопату, – жалілася бабця. – Держак зламався".

Также в аналогичном значении можно употреблять слово "руків’я".

Від гніву і затамованого обурення козаки стискали руків'я шабель.

Среди колоритных синонимов стоит добавить"держално" і "держальце".

Петро мав у колекції кілька десятків ножів з держальцями срібної інкрустації.

На стіні висіла зброя з золотими держалнами.

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