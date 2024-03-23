Как перевести на украинский 'сапоги': лучший вариант

Зимнюю обувь украинцы часто называют кальковым словом "сапоги". Более того – используют его в поговорках типа "два сапога - пара".

Важно заботиться о чистоте речи и избавляться от русизмов. OBOZ.UA рассказывает, как перевести на украинский "сапоги" и связанные с ними пословицы.

Часто можно услышать, как женщины рассказывают друг другу, что приобрели качественные "зимні сапожки" – конечно же, оба эти слова являются суржиком.

В украинском языке слово "зимний" употребляют на обозначение "холодный". А обувь бывает "зимовою". Не стоит употреблять слова "сапожки" или "сапоги" – лучше заменить их на "чобітки", "чоботи". Так что правильно сказать не "зимні сапоги", а "зимові чоботи".

Есть и несколько древних колоритных синонимов к слову "сапоги":

cап'янці (з сап'яну);

чалапути;

шкарбани (старі).

"Два сапога пара" – еще одна типичная языковая калька, возникшая в результате дословного перевода поговорки. Так говорят о людях, схожих по характеру, манерам, взглядам, поведению или образу жизни.

Поговорку можно заменить следующими фразеологизмами:

зустрівся Яким з таким;

обоє рябоє;

яке брело, таке й стріло;

яке їхало, таке й здибало;

який їде, такого і на віз бере;

рудий сам, руду взяв.

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